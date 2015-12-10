FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 21

Speculator_:
Депо занят Sell EUR/USD. 

я селл ещё утром закрыл  

Ishim:

и чо? байкнул чтоли? ( в БУ бы хоть на всякий случай перевёл, если чо...)
 
_new-rena:
а бай на 2645 так и стоит ))))
 
_new-rena:
Слава яйцам, дождались, веселые картинки)))  
stranger:
Слава яйцам, дождались, веселые картинки)))  
ну... прогноз ужо есть и более чем понятен. пора начинать действовать
Ishim:
с санкциями ты всё таки порешай, должно получиться, по любасу. как к тебе на памм завалятся, потом скажи - хе-хе, а всё типа, обратной дороги нет
 
_new-rena:
Вот пусть и действует, а у меня денег лишних нет в просадах месяцами сидеть)
 
stranger:
спокойнее без эмоций - сиди ровно собирай свои пуки ))) 3,5 закрыл что ли ? а то ведь новости скоро - улетит пуков на 40 (((
 
Ishim:
Так я в таком восторге, картинки...
 
stranger:
По киви что то не туда глянул, 7680-90 поддержка у него. 

пока так, но чет смотрю не в 66 ли фигу метит...


