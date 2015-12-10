FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 21
Депо занят Sell EUR/USD.
я селл ещё утром закрыл
и чо? байкнул чтоли? ( в БУ бы хоть на всякий случай перевёл, если чо...)
Слава яйцам, дождались, веселые картинки)))
а бай на 2645 так и стоит ))))
ну... прогноз ужо есть и более чем понятен. пора начинать действовать
спокойнее без эмоций - сиди ровно собирай свои пуки ))) 3,5 закрыл что ли ? а то ведь новости скоро - улетит пуков на 40 (((
По киви что то не туда глянул, 7680-90 поддержка у него.
пока так, но чет смотрю не в 66 ли фигу метит...