FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 543
смотрю на форе - рубль 54,22, в банке пока што покупка - 55.2. если фора прыгнет на пару рублей вверх - чо тогда?
С налом около рубля разницы всегда.
недавно было на форе на 2-3 рублика ниже курса продажи банка...., а продажа щас в банке 51,84))) получается, что держут в наглую или напугал кто?
Рисовать ничего не нужно в первую очередь. Ищешь только хорошие сделки, от хороших уровней, вот такие, например
Часть закрываешь на первой поддержке, вторая в бу. После переведения сделки в бу твое депо без нагрузки опять, ищи новые сделки.
А Шамана, с его торговлей коррекций не слушай, это путь в никуда.
Разберись почему и как движется рынок, найди хорошие точки входа, чтобы понимал почему и зачем вошел, а не "палки"))) В МТ хорошо только картинки рисовать, больше там ничего нет, голимый лохотрон)
ну тогда я буду КУКЛОМ
три входа, цель одна:
мож сегодня и торкнет цель
Ну, это легче всего, все почему то уверены, что достаточно нарисовать черточку на графике и цена туда пойдет))) Ты у того же Артикула спроси сколько он провозился, чтобы свой "грааль" сбацать, думать и арбайтен, Илья)
Ну, это легче всего, все почему то уверены, что достаточно нарисовать черточку на графике и цена туда пойдет))) Ты у того же Артикула спроси сколько он провозился, чтобы свой "грааль" сбацать, думать и арбайтен, Илья)
вы ж прайс экшн торговали, мандюки, помню, стояли
такой сетап, другой
чем рельса не нравится?
И торгую). Потому что "рельсы", "пинбары" и прочая лабуда к ПА никакого отношения не имеют.
Я тебе на скринах с МТ что показал?
Илья, Стренж на скринах отображает мощные уровни с нинзи. Какие никакие но они там есть. Вникни в физику - т.е. что значит уровень, на котором копится объем который надо продать/купить...
не спорю, уровни есть уровни
с нинзи или из стакана другого
но почему тогда я продаю луня
и, лунь послушный, ползет к 1249
че про то говорит та нинзя?
почему идут продажи???
Хр...н тебя знает))) Наверное потому что он вниз не пойдет)
во, а причина - банальное матожидание...
как и на еврофунте
осталось до конца недели (среднесрок, долгосрок?) увидеть взятие целей...