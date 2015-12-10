FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 543

_new-rena:
смотрю на форе - рубль 54,22, в банке пока што покупка - 55.2. если фора прыгнет на пару рублей вверх - чо тогда?
С налом около рубля разницы всегда.
stranger:
недавно было на форе на 2-3 рублика ниже курса продажи банка...., а продажа щас в банке 51,84))) получается, что держут в наглую или напугал кто?

 
stranger:

Рисовать ничего не нужно в первую очередь. Ищешь только хорошие сделки, от хороших уровней, вот такие, например

Часть закрываешь на первой поддержке, вторая в бу. После переведения сделки в бу твое депо без нагрузки опять, ищи новые сделки.

А Шамана, с его торговлей коррекций не слушай, это путь в никуда. 

Разберись почему и как движется рынок, найди хорошие точки входа, чтобы понимал почему и зачем вошел, а не "палки"))) В МТ хорошо только картинки рисовать, больше там ничего нет, голимый лохотрон)

 

ну тогда я буду КУКЛОМ

три входа, цель одна:

мож сегодня и торкнет цель

 
Ilij:

Ну, это легче всего, все почему то уверены, что достаточно нарисовать черточку на графике и цена туда пойдет))) Ты у того же Артикула спроси сколько он провозился, чтобы свой "грааль" сбацать, думать и арбайтен, Илья)

 

 
stranger:

вы ж прайс экшн торговали, мандюки, помню, стояли

такой сетап, другой

чем рельса не нравится?

 
Ilij:

И торгую). Потому что "рельсы", "пинбары" и прочая лабуда к ПА никакого отношения не имеют.

Я тебе на скринах с МТ что показал? 

Ilij:

Илья, Стренж на скринах отображает мощные уровни с нинзи. Какие никакие но они там есть. Вникни в физику - т.е. что значит уровень, на котором копится объем который надо скоро продать/купить... А для этого - там нужно цене оказаться. Рельсы - это история, а заказы - это будущее. ну сам прикинь.
 
_new-rena:
Илья, Стренж на скринах отображает мощные уровни с нинзи. Какие никакие но они там есть. Вникни в физику - т.е. что значит уровень, на котором копится объем который надо продать/купить...

не спорю, уровни есть уровни

с нинзи или из стакана другого

но почему тогда я продаю луня

и, лунь послушный, ползет к 1249

че про то говорит та нинзя?

почему идут продажи???

 
Ilij:

Хр...н тебя знает))) Наверное потому что он вниз не пойдет)
 
stranger:
во, а причина - банальное матожидание...

как и на еврофунте

осталось до конца недели (среднесрок, долгосрок?) увидеть взятие целей...

