FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 124

SEVER11:

Привет всей честной компании, зашёл к вам в гости снова на новую ветку. Строчите, как из пулемета...ветка процветает.

Решил вот ссылкой поделиться, посмотрите как можно зарабатывать в реале...

http://investor.moex.com/ru/statistics/2014/default.aspx?gr=12

И это всё реально, свой номер инвестора не скажу... :0))

незнакомец начал, и ушел. ветка потухла...

хвастовство как баловство. ;)) 

 
еврик продан 2431, пока княпал зацепился, ушел.
 
21april:

Ваш бальзам это - вера!? На здоровье! ) 

Мой бальзам - это мнение аналитиков, совпадающее с моим... :-)
Декабрьский 
ФЬючерс на сме неск дней назад торговался по 48,5 - где то прочел.  Сам не видал. Инфа открытая можно проверить

 
gnawingmarket:

Это жаль или хорошо?

...Не разбираюсь особо в этих делах и....разбираться не хочу.....но вижу волна вверх и вверх-т.е. волну таскают за волосы,а это уже не волна(из чего состоит жизнь),а ху-ня на постном масле......

Хорошо, а если вы уже в поезде, то еще лучше. :-)
 
Год назад тут модераторы мне сообщали что тема за лчи тут не приветствуется.. когда я кое что запостил.. оттуда ссыль...

 
costy_:
еврик продан 2431, пока княпал зацепился, ушел.

Предлагаю вот такую траекторию движение цены по EUR/USD  

 

Speculator_:

Предлагаю вот такую траекторию движение цены по EUR/USD  

ок, погнали
 

так погонят:


Ilij:

так погонят:

мы со Спекулем за блохами ))), так что )))
 
Speculator_:

Предлагаю вот такую траекторию движение цены по EUR/USD  

 

как по мне, ожидаю ее здесь

 

хоть и интереса нет. 

