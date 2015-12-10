FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет всей честной компании, зашёл к вам в гости снова на новую ветку. Строчите, как из пулемета...ветка процветает.
Решил вот ссылкой поделиться, посмотрите как можно зарабатывать в реале...
http://investor.moex.com/ru/statistics/2014/default.aspx?gr=12
И это всё реально, свой номер инвестора не скажу... :0))
незнакомец начал, и ушел. ветка потухла...
хвастовство как баловство. ;))
Ваш бальзам это - вера!? На здоровье! )
Это жаль или хорошо?
...Не разбираюсь особо в этих делах и....разбираться не хочу.....но вижу волна вверх и вверх-т.е. волну таскают за волосы,а это уже не волна(из чего состоит жизнь),а ху-ня на постном масле......
еврик продан 2431, пока княпал зацепился, ушел.
Предлагаю вот такую траекторию движение цены по EUR/USD
Предлагаю вот такую траекторию движение цены по EUR/USD
так погонят:
так погонят:
Предлагаю вот такую траекторию движение цены по EUR/USD
как по мне, ожидаю ее здесь
хоть и интереса нет.