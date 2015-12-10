FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 766

Через час наклон Земной оси вращения примет наибольшее значение в направлении Солнца 23°26'. Сегодня самая длинная ночь в году.
[Удален]  
IRIP:
как хорошо что размер топика не ограничен постами =)
 
Urain:

Если открытый интерес на 70% покупки, это значит что потенциально они где то будут крыться, те потенциальные продажи. 

а есть ли такой индюк для МТ?

и расскажет ли он, почему цена развернется от нижней красной?


 
IRIP:
Напомнило:

"Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой." (с).

Ой, это немного не о том))))))))))) 

 
Ilij:

а есть ли такой индюк для МТ?

и расскажет ли он, почему цена развернется от нижней красной?


Даже не мучайся..........а если кто предложит-не верь..........только тщательно выверенная система или вообще пустой график-тут каждый затачивается по своему.
[Удален]  

недельный коридор некоторых валютных пар

 

 

дайте же мне тоже вашей волшебной картошки... :-)))

 
zoritch:

дайте же мне тоже вашей волшебной картошки... :-)))

поделитесь своими мыслями
 

фига сидеть на рубле, когда самый расколбас... ?

скупай какой-нибудь  AUD/NZD и сиди пока спокойно...

 

по фунту все гораздо серьезнее:


