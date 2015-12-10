FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 766
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Через час наклон Земной оси вращения примет наибольшее значение в направлении Солнца 23°26'. Сегодня самая длинная ночь в году.
Если открытый интерес на 70% покупки, это значит что потенциально они где то будут крыться, те потенциальные продажи.
а есть ли такой индюк для МТ?
и расскажет ли он, почему цена развернется от нижней красной?
Через час наклон Земной оси вращения примет наибольшее значение в направлении Солнца 23°26'. Сегодня самая длинная ночь в году.
Напомнило:
"Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой." (с).
Ой, это немного не о том)))))))))))
а есть ли такой индюк для МТ?
и расскажет ли он, почему цена развернется от нижней красной?
недельный коридор некоторых валютных пар
дайте же мне тоже вашей волшебной картошки... :-)))
дайте же мне тоже вашей волшебной картошки... :-)))
фига сидеть на рубле, когда самый расколбас... ?
скупай какой-нибудь AUD/NZD и сиди пока спокойно...
по фунту все гораздо серьезнее: