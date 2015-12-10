FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 520

stranger:
Ну, у нас только один, Ишимка, бедные мы, а так их на каждом углу, герчики, фуллеры и т.д. и т.п.)))

:-)))слышала о таких))) только я не понимаю

 
_new-rena:

Зорич, ты по англицки пишешь для большЕго чего, даже не переводится половина? Чо тебе рубль? возможно 53.11. стОит из за 40-ка копеек седня туда лезти?

Вот допугают трейдеров, рубль вапще не будет торговаться, даже за сотые доли бакса....

Привет всем.

Подскажи какой на понедельник был коридор по рублю к доллару и евро.

Понаблюдаю пару дней сравню свои данные.

 
Evgen-ya1:
:-)))
С Учителем можешь пообщаться, только это опасно для психики)))
 
stranger:

Отличный, вот только ГУРЫ не совтуют торговать в понедельник, пятницу и другие дни недели)))

Fisht_1, фунт взял? 

Нет ордеров.........продажей еврофунта занят.
 

GBPCHF: ожидаемое мочилово...


SEVER11:

я тут тока смотрю:

http://news.yandex.ru/quotes/1.html

пока что нравится...

и смотрю ещё на реакцию банка чуток, исключительно ради интереса:

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/quotes/currencies/


Если моё мнение по поводу торгов по вчерашней котировке только сегодня совпадёт с твоим, напиши в личку, плиз...

_new-rena:

постараюсь с утра выкладывать свои уровни в течении недели:

пока так


SEVER11:

постараюсь с утра выкладывать свои уровни в течении недели:

пока так

ок. интересная и вроде как предсказуемая пара.
 

Professore, а что эт ваша евра такая заторможенная?)

Я не подковырнуть, просто спрашиваю) Кстати, для Нинзи тот индюк что я говорил могешь?

