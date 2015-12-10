FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 520
Ну, у нас только один, Ишимка, бедные мы, а так их на каждом углу, герчики, фуллеры и т.д. и т.п.)))
:-)))слышала о таких))) только я не понимаю
Зорич, ты по англицки пишешь для большЕго чего, даже не переводится половина? Чо тебе рубль? возможно 53.11. стОит из за 40-ка копеек седня туда лезти?
Вот допугают трейдеров, рубль вапще не будет торговаться, даже за сотые доли бакса....
Привет всем.
Подскажи какой на понедельник был коридор по рублю к доллару и евро.
Понаблюдаю пару дней сравню свои данные.
:-)))
Отличный, вот только ГУРЫ не совтуют торговать в понедельник, пятницу и другие дни недели)))
Fisht_1, фунт взял?
GBPCHF: ожидаемое мочилово...
я тут тока смотрю:
http://news.yandex.ru/quotes/1.html
пока что нравится...
и смотрю ещё на реакцию банка чуток, исключительно ради интереса:
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/quotes/currencies/
Если моё мнение по поводу торгов по вчерашней котировке только сегодня совпадёт с твоим, напиши в личку, плиз...
постараюсь с утра выкладывать свои уровни в течении недели:
пока так
Professore, а что эт ваша евра такая заторможенная?)
Я не подковырнуть, просто спрашиваю) Кстати, для Нинзи тот индюк что я говорил могешь?