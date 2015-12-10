FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 259

_new-rena:

по евро...

очень резонно.

мое мнение - верхний вход в бай убъет весь профит. в целом - стратегия похожа на создание положительных локов. это долго, учитывая цели и то, что евро, и не для ручной.

не так...

бай от 2468

      от 2358

      от 2273

ТР общий 2656 и для терпеливых 2695

так я и предполагал, тока евро падает на данный момент, и когда ты начнешь выжидать обратный ход, 2468 может случиться примерно к середине зимы... соответственно ты получишь картинку, как на скрине у Ишима, там где он показал закрытие селлок, т.е. одна из них пошла под нож и была закрыта в минусе. При этом общий профит ухудьшился до нуля.

проще и быстрее такое строить с учетом тренда и умерив жадность

 
не спорю...

тренд по фунту тоже вниз, но вчерашние 87 п. против тренда как расценивать?

а евра нарисовала паттерн, который всегда отрабатывается

потому и можно построить пирамидку для баев

вот байки по евроене:


 
IRIP:
что мешает задать параметры?

Вот тебе уровень - попытайся)))

 

расценивать так (селлки):


 
Сомневаюсь.
stranger:
Сомневаюсь.
думаешь байки?
 
_new-rena:
думаешь байки?
Я не сомневаюсь, видел как его на 5590 брали, там цена просто вылетала. Потом на 5633 наторговку сделали, а продажи от верхнего уровня все слабее.
stranger:
Я не сомневаюсь, видел как его на 5590 брали, там цена просто вылетала.
понял. я ему проста объяснил, что при правильном подходе сделка длится один-три дня, а не несколько месяцев
stranger:
Потом на 5633 наторговку сделали, а продажи от верхнего уровня все слабее.
ну я так низко не собираюсь ждать
