FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 259
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по евро...
очень резонно.
мое мнение - верхний вход в бай убъет весь профит. в целом - стратегия похожа на создание положительных локов. это долго, учитывая цели и то, что евро, и не для ручной.
не так...
бай от 2468
от 2358
от 2273
ТР общий 2656 и для терпеливых 2695
не так...
бай от 2468
от 2358
от 2273
ТР общий 2656 и для терпеливых 2695
так я и предполагал, тока евро падает на данный момент, и когда ты начнешь выжидать обратный ход, 2468 может случиться примерно к середине зимы... соответственно ты получишь картинку, как на скрине у Ишима, там где он показал закрытие селлок, т.е. одна из них пошла под нож и была закрыта в минусе. При этом общий профит ухудьшился до нуля.
проще и быстрее такое строить с учетом тренда и умерив жадность
так я и предполагал, тока евро падает на данный момент, и когда ты начнешь выжидать обратный ход, 2468 может случиться примерно к середине зимы... соответственно ты получишь картинку, как на скрине у Ишима, там где он показал закрытие селлок, т.е. одна из них пошла под нож и была закрыта в минусе. При этом общий профит ухудьшился до нуля.
проще и быстрее такое строить с учетом тренда и умерив жадность
не спорю...
тренд по фунту тоже вниз, но вчерашние 87 п. против тренда как расценивать?
а евра нарисовала паттерн, который всегда отрабатывается
потому и можно построить пирамидку для баев
вот байки по евроене:
что мешает задать параметры?
Вот тебе уровень - попытайся)))
не спорю...
тренд по фунту тоже вниз, но вчерашние 87 п. против тренда как расценивать?
а евра нарисовала паттерн, который всегда отрабатывается
потому и можно построить пирамидку для баев
вот байки по евроене:
расценивать так (селлки):
расценивать так (селлки):
Сомневаюсь.
думаешь байки?
Я не сомневаюсь, видел как его на 5590 брали, там цена просто вылетала.
Потом на 5633 наторговку сделали, а продажи от верхнего уровня все слабее.