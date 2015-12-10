FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 518

Если с выходных не ГЭПнется,то Мне пока виден один сел-доллароенька..........но сел не тот,которого все ждут в долгосрок,а краткосрочный- до 119.90,не исключаю,что зона старта для этого немного выше:121.88-122.27
 
artikul:
Зависть - это нормальное состояние поврежденной человеческой природы, смертной и тленной )))
Увы,увы,увы.........эта тема достаточно хорошо раскрыта на форуме.
 

rouble's fallin', folks... i got no reason keepin' livin' anymore...

help me with my insane wife who get me crawlin' and so on...

I oughtta not let my prosperity fade to grey...

point of no return... tight as a  tourniquet... 

Зорич, ты по англицки пишешь для большЕго чего, даже не переводится половина? Чо тебе рубль? возможно 53.11. стОит из за 40-ка копеек седня туда лезти?

Вот допугают трейдеров, рубль вапще не будет торговаться, даже за сотые доли бакса....

Че за фигня and so on..., ты еще напиши "по одной простой причине". И ваапще, двинул коньки в буржнет забудь про рубль, ребята скромно умолчат они терпимые, но не поймут. Им рубль до...

Или ты так колдуешь? Думаешь цб переколдовать? Эт вряд ли.

 

Всем привет!

Дарю...


 

здесь порыбачу сам:

и в бу на всякий:


 
Ilij:

здесь порыбачу сам:

и в бу на всякий:


Наверно большим лотом прыгнул )
 
21april:
Наверно большим лотом прыгнул )

да не, не забрал у рынкета всех бабок...


 

понедельник - день тяжелый...

купил фунтика на пробу:


