FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 249
значит двуличие в одном человеке
та тс уже не тестится , а вот со стопами пока не определился или 300 п. или 2 ордерами заходить со стопами по 150пп. (понимаю за каналом но насколько за каналом)
Ладно, Шаман, давай до субботы, а то у меня от этого форума крыша едет))))
стоп это разворот, однозначно
может и не быть! В процессе есть неопределённости - которые не надо теханализить. Вот например есть импульс к поддержке ходу 300пп. во время движения будет откат пунктов 70 откуда и когда неизвестно момент выбирается спонтанно по пулу трейдунов. - стоп естественно дальше. (это на Н1 на Н4 больше)
таааак
на падающем тренде поддержки пофигу, и наоборот
поосторожнее проста там держишься и риск д.б. минимален
стоп это разворот, однозначно. других вариантов я найти не могу
таааак
на падающем тренде поддержки пофигу, и наоборот
не врубился сразу! не разворот! а продолжение движения - разврот мы торгуем
сегодня уже написал тренд тренд , а если откат да Д1 пунктов 500 ?
разворот на месяцах, а мы торгуем против заманухи маркета