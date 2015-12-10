FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 249

_new-rena:
значит двуличие в одном человеке
люди вообще многолики
[Удален]  
Ishim:
та тс уже не тестится , а вот со стопами пока не определился или 300 п. или 2 ордерами заходить со стопами по 150пп. (понимаю за каналом но насколько за каналом)
стоп это разворот, однозначно. других вариантов я найти не могу
 
stranger:
Ладно, Шаман, давай до субботы, а то у меня от этого форума крыша едет))))
да да иди поработай!
 
_new-rena:
стоп это разворот, однозначно
может и не быть! В процессе есть неопределённости - которые не надо теханализить. Вот например есть импульс к поддержке ходу 300пп. во время движения будет откат пунктов 70 откуда и когда неизвестно момент выбирается спонтанно по пулу трейдунов. - стоп естественно дальше. (это на Н1 на Н4 больше)
[Удален]  
Ishim:
может и не быть! В процессе есть неопределённости - которые не надо теханализить. Вот например есть импульс к поддержке ходу 300пп. во время движения будет откат пунктов 70 откуда и когда неизвестно момент выбирается спонтанно по пулу трейдунов. - стоп естественно дальше. (это на Н1 на Н4 больше)

таааак

на падающем тренде поддержки пофигу, и наоборот

поосторожнее проста там держишься и риск д.б. минимален

 
_new-rena:
стоп это разворот, однозначно. других вариантов я найти не могу
не врубился сразу! не разворот! а продолжение движения - разврот мы торгуем
 
_new-rena:

таааак

на падающем тренде поддержки пофигу, и наоборот

сегодня уже написал тренд тренд  , а если откат да Д1 пунктов 500 ?
[Удален]  
Ishim:
не врубился сразу! не разворот! а продолжение движения - разврот мы торгуем
разворот на месяцах, а мы торгуем против заманухи маркета
[Удален]  
Ishim:
сегодня уже написал тренд тренд  , а если откат да Д1 пунктов 500 ?
значит возьму все 500 в геометрической прогрессии
 
_new-rena:
разворот на месяцах, а мы торгуем против заманухи маркета
это ваши проблемы, тс будет на 3х состояниях работать  - вверх, вниз , флет.
