FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 410

Новый комментарий
 
Увы,по ZARу сел отменён.
 
По поводу покупок баксорубля могу сказать только одно - где вы летом и осенью были? Поздно.
 
IRIP:

Там же вход есть

Во что?....В смысле куда?
 
tol64:
То есть на бла-бла-бла в течении дня есть время, а на создание опроса 1 минуты нет? ))
не понял куда тыкать? Носом ткните... :-)
[Удален]  
gnawingmarket:
Во что?....В смысле куда?

и так и так ржачно звучит, если читать будет кто нибудь не местный ))))

а как по другому (?) - никак )))

 
Langouste:
не понял куда тыкать? Носом ткните... :-)
Форум > Новая тема > Новый опрос.
 
gnawingmarket:
Во что?....В смысле куда?

такой же

 
_new-rena:

и так и так ржачно звучит, если читать будет кто нибудь не местный ))))

а как по другому (?) - никак )))

..........А здесь вроде хорошо дала засунуть......в смысле б/у.

 

[Удален]  
gnawingmarket:

..........А здесь вроде хорошо дала засунуть......в смысле б/у.

ооо, да! ювилирненько, несколько пунктиков и лишился бы профита

а если бы заранее цель себе по тому же ТА спрогнозил, то не маялся бы вообще.

 
tol64:
Форум > Новая тема > Новый опрос.
Ужо разобрался. Голосуем. Сенк-с. Подсказал.  
1...403404405406407408409410411412413414415416417...871
Новый комментарий