FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 846
текущий прогноз - 1,2155, но я пока в покупке. тоже прога, не мешаю ей. не всё коту масленница...
2145, а покупок там пока в упор не вижу.
Лунь непобедим
говорю же, шедевр. покупаю и не парюсь)))
по нефти скора и 55 будет оптимистично... ожидаю 40
по нефти скора и 55 будет оптимистично...
Так там ясно сказали - и на 40 ж...у чесать не будут, разве что ОН даст команду фас))))
не, ну ниже 40-ка то уже облом штатам... думаю, что 40 уже край.
ОН если допарится, будет дед мороз у нас )))
А какой им облом? Если бы ты сам бабки печатал у тебя облом был бы?)