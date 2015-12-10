FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 846

_new-rena:
текущий прогноз - 1,2155, но я пока в покупке. тоже прога, не мешаю ей. не всё коту масленница...
2145, а покупок там пока в упор не вижу.
[Удален]  
stranger:
с утра болтаются. средний ход цены и прочее, пока не позволяют закрыть.
 
Лунь непобедим 
[Удален]  
stranger:
говорю же, шедевр. покупаю и не парюсь)))

по нефти скора и 55 будет оптимистично... ожидаю 40

 
Пацаны, хорош работать. Предлагаю бухать! :-) и отдыхать!!!
 
_new-rena:

Так там ясно сказали - и на 40 ж...у чесать не будут, разве что ОН даст команду фас))))
[Удален]  
stranger:
не, ну ниже 40-ка то уже облом штатам... думаю, что 40 уже край.

ОН если допарится, будет дед мороз у нас )))

 
Кто Хорошо поработал... предлагаю отдохнуть... 
Я В ОТПУСКЕ.
 
_new-rena:
А какой им облом? Если бы ты сам бабки печатал у тебя облом был бы?)
[Удален]  
stranger:
ну нефть они берут уже не за 100, как раньше, а за 20. опустят ниже 40-ка - как потом продашь и не больно жирно...?
