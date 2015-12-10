FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 168
ой-ой....
Кажется Еврушка не собирается падать...(((
Что означает данная формация?
Лучше начать с себя. В чем специалист, во что верите, к чему склонности есть.
А там рынок подскажет.
Пример: я считаю, что история важна, и рынок не случайное блуждание. У меня найдётся не один десяток оппонентов, доказывающих, что это не так.
Выбор, к какому "лагерю" примкнуть, так или иначе, останется за вами.
Вот примерно такие вопросы собирайте и отвечайте для себя.
И дневник заведите.
дневник для записи всех сделок?
Зачистка.
или шпилька до 1,2570 и потом вниз.
дневник для записи всех сделок?
откуда такой пессимизм 2550 под вопросом (жду в ночь хорошего снижения)
блиннн......
так и знал надо 1,2570 хотя бы дождаться.
дневник для записи всех сделок?
Не только. Для всего.
Что такое экстремум? Вот сформулируйте и запишите. Когда/если это понятие понадобится вам в вашей стратегии - вернётесь и почитаете/уточните.
Будете вести - будет проще с формализацией торговли.
откуда такой пессимизм 2550 под вопросом (жду в ночь хорошего снижения)
А если она до утра будет стоять на месте ???
И успеешь ли открыться во время ?
Ой, сколько вопросов....
Спасибо !