FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 168

tuma88:
ой-ой....
Кажется  Еврушка  не   собирается падать...(((
откуда такой пессимизм 2550 под вопросом (жду в ночь хорошего снижения)
 

Что означает данная формация?

 

 
Что означает данная формация?

 

нежданчик!
 
Silent:

Лучше начать с себя. В чем специалист, во что верите, к чему склонности есть.

А там рынок подскажет.

Пример: я считаю, что история важна, и рынок не случайное блуждание. У меня найдётся не один десяток оппонентов, доказывающих, что это не так.

Выбор, к какому "лагерю" примкнуть, так или иначе,  останется за вами.

Вот примерно такие вопросы собирайте и отвечайте для себя.

И дневник заведите.

дневник для записи всех сделок?

 
Что означает данная формация?

Зачистка.
 
Silent:
Зачистка.
только в какую сторону расчищают )))  Может карты  не соврали и  всё же вниз жахнет.
или шпилька до 1,2570 и потом вниз.
 
дневник для записи всех сделок?

зачем их записывать начинайте на демо - там вся история сохранится.
 
Ishim:
откуда такой пессимизм 2550 под вопросом (жду в ночь хорошего снижения)
а ты продаешь что-ли ????
блиннн......
так и  знал  надо  1,2570 хотя бы дождаться.
 
дневник для записи всех сделок?

Не только. Для всего.

Что такое экстремум? Вот сформулируйте и запишите. Когда/если это понятие понадобится вам в вашей стратегии - вернётесь и почитаете/уточните.

Будете вести - будет проще с формализацией торговли.

 
откуда такой пессимизм 2550 под вопросом (жду в ночь хорошего снижения)
А как же ночью спать ???.
А если  она  до  утра будет стоять на месте ???
И успеешь ли открыться во время ?


Ой,  сколько  вопросов....


Спасибо !
