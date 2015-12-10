FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 288

Новый комментарий
 
_new-rena:
да Стренжа скрин. итоги подбиваю (век живи, век учись типа). вижу - везде рельсы, а стратегия не прэ.... говорил же тебе что "рельсы" потестить хочу, определиться пока не могу - как сделать, чтобы профитом запахло без подвоха

ауди отработал указанный уровень (по палкам)?

дневные всегда отрабатываются...

вот лунь едет вниз, давно про него писал

время пришло и цель есть...

[Удален]  
Ilij:

ауди отработал указанный уровень (по палкам)?

дневные всегда отрабатываются...

вот лунь едет вниз, давно про него писал

время пришло и цель есть...

я луня днем шоркнул ужо, а ауди тока открылся.... у нас с тобой все зеркально как то

не въеду пока - как уровень получился по стальным дубинкам ?

 
_new-rena:

я луня днем шоркнул ужо, а ауди тока открылся.... у нас с тобой все зеркально как то

не въеду пока как уровень получился по стальным дубинкам ?

кажись, ясно все:

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page265

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия. - Страница 265 - Категория: общее обсуждение
[Удален]  
Ilij:

кажись, ясно все:

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page265

спасибо! с утра на свежу голову почитаю. седня еврик с фунтом все мозги замутили ...
 
stranger:

Киви с енькой достала капкан. Ты свой закрыл или терпишь? Я бы не закрывал.

 

 
stranger:

В ученики это к НЕМУ.

Суть не в том куда там сегодня дернулась евра, а в том что происходит на рынке, а происходит то что начинается слив бакса. 

хорошо,
тогда вопрос - как  долго будет сливаться бакс.
Медленно  вниз  или  медленно вверх будет идти  цена.( И Еврушка полетит вверх от этого ).

Как по мне - 1,2545 и 1,2555 хорошее место  сходить на 150п- 300п  вниз.

спасибо !
 

Перспективно идёт,но чувствую не успеет на этой неделе вершину нарисовать и возврат сделать:

 

 
Ishim:
Батюшка! а ты не путаешь открытый интерес ))) с наторговкой! (наверное не понял! поясню с примером на картошке! - вот тут бабка сидела с картошкой?, всегда сидела! вон и табуретка её....((()
это одно и то же
 

USDCHF бай с стопом у донышка этой загагулины =)

 

на часе 

 

Учебный по евродоллару(Я ведь Кроссовод).

Закрываю ордера,а то иопнуться могут ещё:

 

Закрыл:

 

1...281282283284285286287288289290291292293294295...871
Новый комментарий