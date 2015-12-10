FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 288
да Стренжа скрин. итоги подбиваю (век живи, век учись типа). вижу - везде рельсы, а стратегия не прэ.... говорил же тебе что "рельсы" потестить хочу, определиться пока не могу - как сделать, чтобы профитом запахло без подвоха
ауди отработал указанный уровень (по палкам)?
дневные всегда отрабатываются...
вот лунь едет вниз, давно про него писал
время пришло и цель есть...
вот лунь едет вниз, давно про него писал
время пришло и цель есть...
я луня днем шоркнул ужо, а ауди тока открылся.... у нас с тобой все зеркально как то
не въеду пока - как уровень получился по стальным дубинкам ?
кажись, ясно все:
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page265
Киви с енькой достала капкан. Ты свой закрыл или терпишь? Я бы не закрывал.
В ученики это к НЕМУ.
Суть не в том куда там сегодня дернулась евра, а в том что происходит на рынке, а происходит то что начинается слив бакса.
тогда вопрос - как долго будет сливаться бакс.
Медленно вниз или медленно вверх будет идти цена.( И Еврушка полетит вверх от этого ).
Как по мне - 1,2545 и 1,2555 хорошее место сходить на 150п- 300п вниз.
спасибо !
Перспективно идёт,но чувствую не успеет на этой неделе вершину нарисовать и возврат сделать:
Батюшка! а ты не путаешь открытый интерес ))) с наторговкой! (наверное не понял! поясню с примером на картошке! - вот тут бабка сидела с картошкой?, всегда сидела! вон и табуретка её....((()
USDCHF бай с стопом у донышка этой загагулины =)
на часе
Учебный по евродоллару(Я ведь Кроссовод).
Закрываю ордера,а то иопнуться могут ещё:
Закрыл: