FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 563
у него сейчас тема - помидоры - кто где почём зачем закупает ))))
Вечер добрый, коллеги! Вот такие уровни по евро, предполагаю падение от текущих, стоп-профит все дела...
Я вне политики ))) Тем более за такие разговоры можно бан схлопотать )))
Слив защитан :-)
тем паче что никто не мешает конкретику отправить в личку. А её, конкретики, в подавляющем большинстве случаев при ближайшем рассмотрении нет.
иметь гарантию на форексе - это очень смелое желание и заявление.
А я, наивный, думал, что просто нормальное желание. Как было когда то - торговать в банке. (не про вышеупомянутого, конечно). Уже не вопрос.
Ещё лет 20 - всё устаканится. Только "цена билета" на рынок сильно взлетит.
А я, наивный, думал, что просто нормальное желание. Как было когда то - торговать в банке. (не про вышеупомянутого, конечно). Уже не вопрос.
Ещё лет 20 - всё устаканится. Только "цена билета" на рынок сильно взлетит.
Я не могу общаться в личке по причине врожденного эксгибиционизма ))) При личных контактах всегда психую )))
Выбросьте всё с графика. В смысле, новый чарт откройте. Оставьте только уровни.
(углы тоже не надо, лень удалять)
Уровни - одним цветом, чтобы глаз не замыливался.
и поглядывайте, как пробиваются проторговки.
Если одним глазом следить за тиками, можно увидеть, как цена съедает уровень. Почти буквально :-)
когда сидишь в банке - у тебя покупают и тебе же продают по твоей цене, а не по чужой.
у него сейчас тема - помидоры - кто где почём зачем закупает ))))
Сплетни распускает что ли по рынку? )))
Нет,нас по делу ругает за то,что Мы помидоры закупаем,имея самую большую территорию в мире и недавно имели самую развитую структуру сельхозпредприятий(колхозы,совхозы,кооператоры,частники). Так это Он ещё не всё знает и видит-Я езжу на скважину-термальный минеральный бассейн на месте останков тепличного совхоза. Представляешь,что такое для огромного тепличного хозяйства дармовое термальное отопление.....всё развалено в хлам!
Кроме как спланированная диверсия-это не расцениваю.
съедает ну и што дальше делать - всё сидеть и смотреть? человек же торговать пришёл
следующий уровень кушать снизу или сверху?