Ishim:
у него сейчас тема - помидоры - кто где почём зачем закупает ))))
Сплетни распускает что ли по рынку? )))
 

Вечер добрый, коллеги! Вот такие уровни по евро, предполагаю падение от текущих, стоп-профит все дела...


 
artikul:
Я вне политики ))) Тем более за такие разговоры можно бан схлопотать )))

Слив защитан :-)

тем паче что никто не мешает конкретику отправить в личку. А её, конкретики, в подавляющем большинстве случаев при ближайшем рассмотрении нет.

_new-rena:
иметь гарантию на форексе - это очень смелое желание и заявление.

А я, наивный, думал, что просто нормальное желание. Как было когда то - торговать в банке. (не про вышеупомянутого, конечно). Уже не вопрос.

Ещё лет 20 - всё устаканится. Только "цена билета" на рынок сильно взлетит.

 
Я не могу общаться в личке по причине врожденного эксгибиционизма ))) При личных контактах всегда психую )))
Silent:

Слив защитан :-)

тем паче что никто не мешает конкретику отправить в личку. А её, конкретики, в подавляющем большинстве случаев при ближайшем рассмотрении нет.

А я, наивный, думал, что просто нормальное желание. Как было когда то - торговать в банке. (не про вышеупомянутого, конечно). Уже не вопрос.

Ещё лет 20 - всё устаканится. Только "цена билета" на рынок сильно взлетит.

когда сидишь в банке - у тебя покупают и тебе же продают по твоей цене, а не по чужой. причем цену ты же и можешь назначить, а не ждать. вариант, что твоей цены не будет отсутствует, потому и появляется гарантия. поэтому на форексе всё-таки гарантии не возможны.
 
Да не вопрос. Собственно, и не про вас, а вообще про заявления.
 
Evgen-ya1:

Выбросьте всё с графика. В смысле, новый чарт откройте. Оставьте только уровни.

(углы тоже не надо, лень  удалять)

Уровни - одним цветом, чтобы глаз не замыливался.

и поглядывайте, как пробиваются проторговки.

Если одним глазом следить за тиками, можно увидеть, как цена съедает уровень. Почти буквально :-)

 
_new-rena:
когда сидишь в банке - у тебя покупают и тебе же продают по твоей цене, а не по чужой.
Да при чем тут цена? мы по ходу о разном. Я о отношениях/ответственности между юр/физ лицами.
 
Ishim:
у него сейчас тема - помидоры - кто где почём зачем закупает ))))
artikul:
Сплетни распускает что ли по рынку? )))

Нет,нас по делу ругает за то,что Мы помидоры закупаем,имея самую большую территорию в мире и недавно имели самую развитую структуру сельхозпредприятий(колхозы,совхозы,кооператоры,частники). Так это Он ещё не всё знает и видит-Я езжу на скважину-термальный минеральный бассейн на месте останков тепличного совхоза. Представляешь,что такое для огромного тепличного хозяйства дармовое термальное отопление.....всё развалено в хлам!

Кроме как спланированная диверсия-это не расцениваю.

съедает ну и што дальше делать - всё сидеть и смотреть? человек же торговать пришёл

следующий уровень кушать снизу или сверху?

