FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 461
Стренж, а вчера уровень по фунту был один в один - что у тебя, что у меня с точностью до пункта, толька я не рисую, ну ты сам понимаешь. Ровно там и снял продажу. И кстати, ниже он так и не сходил)))
Ну IRIP то наверна точно учёл твой намёк
Не сходил?
Сходит:
Эт точно.
Вчера только сидел с флагами думку думал, сколько способов у рынка их разрулить
(Стрелками подготовка, прямоугольник собственно флаг, воолще классический, голубенькая уровень краткосрочного невозврата)
Ответ от рынка не заставил себя ждать :-)
Долго я обдумывал этот пост....
Смысл рисунка в том, что когда цена идёт КАК по линейке - кукл отдыхает, но он отрывается по черному за пропущенное время и нагоняет упущенную выгоду ))))
Не сходил?
Сходит:
прям бальзам на душу =0
Ну да, свои уровни, конечно, видел только ты, причем утром ))) Просто глыба дэй-трейдинга )))
Когда нарисуешь новые уровни обязательно пообщаемся ))) Слава Матроскину )))
Ага ещё одна глыба так сказать Повелитель ночного скальпинга..., да были времена всех раскидал рынок ... всех акул (((( (ходят "акулы" со вставными челюстями иногда прошамкают - х.з. что сказали).
верняк. стона не слышно в последнее время. може седня ?
у тебя там до куда стоп та - случайно не на всё депо? може седня торкнет ? )))
ты чо - до сих пор ждешь?
жду милок, жду...
дак фунтик щас и развернуться может, где у тебя страховка?
Так показано на скрине все
стоп 1,5615
сигнал пропал. Можно не входить