FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 342
Спекуль, оправдывается только игра в средне и долгосрок, мышиная возня заканчивается всегда одним и тем же.
Привет!
пипсовкой?
Очень много зависит от размера. Размер, на форекс, имеет значение
Скажем работать пипсатором на М1 и М5, по сути, с теми же сигналами можно и на Н4 - причем прибыль, будет больше, если ставить ТП не в пипсах, а противоположном сигнале, и прыбыль будет, значительно больше.
Один из главных элементов системы, по моему скромному мнению, является (ВАЖНО) именно закрытие сделки при противоположном сигнале на ТФ не меньше Н1
пипсовкой?
Помню середину 2008 года
и кризис, разбежками в 150-300 п. по 4-х знаку в ДЕНЬ!
Причем могло скакать и ТУДА и обратно. ЗВЕРЬ СИСТЕМА.
ГЭПы были по 100п. по 5-6 раз в неделю
тогда мало кто понимал, что происходит, многие сливали, еще больше народу, кому удавалось заработать, страдали из-за невозможности вывести заработанное
Да какая тебе нах разница на твоем демо слить или не слить. Что у тебя спрашивать? Почему баи в вышине парят, а селлы внизу? Иди тренируйся)
выше селлов стопы, интересует только дальнейшая статистика , остальное не важно. (кто спрашивал тем ответил, всем пака!)
ок. при таком раскладе убыток намного больше профита. дальше надо думать стратегию, чтобы получилось как минимум 1 к 10.
стоп тут огромный и выглядит как пере-пере-пере-страховка.
на котировку не смотри, проста нарисуй и поймёшь чего тут не хватает.
подтяни стоп, добавь селлку.... поиграйся лотами, посчитай профит в пипсах * на лот....
рассмотри оба варианта движения цены
учти тренд, посчитай количество возможных убытков, профитов
найди вариант стратегии, который тебя устроит
выше селлов стопы, интересует только дальнейшая статистика , остальное не важно. (кто спрашивал тем ответил, всем пака!)
Ты заходишь всегда от уровня, по той же цене, независимо от тф. И закрытие идет возле следующего уровня, полностью или частично. Главное не проносить как Шаман, ни в коем случае)
набирай статистику - поглядим эквити.
