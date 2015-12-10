FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 368

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:

Ты прикинь, что сидишь там и все прут за баксом, неделю, месяц, два, потом тишина, один пришел штуку баков сдал за рубли, второй две, третий.... И делай выводы. Спрос удовлетворен.

Еще как объяснять не знаю, я вам тут целую неделю Азбуку читал, картинки показывал, только что не танцевал танец сбора урожая))))))) 

это флет называется. щас не тот случай.

азбука от кукла, за борт её. как любой индюк она на истории тока права.

 
_new-rena:
это флет называется. щас не тот случай
Да нет такого понятия флэт, в каждом диапазоне делают одно из двух, набирают или продают. Че за борт сразу? В Азбуке конкретно написано - евро попробует хаи на 2577-84, а чиф лоу на 9550. Какая ж это история?))) Не трожь священную книгу)))
 
всем привет ///жду когда доллар евро упадет к линии1.24246) если достигнет то возможно и к 1.24218)
[Удален]  
Evgen-ya1:
жду когда доллар евро упадет к линии1.24246) если достигнет то возможно и к 1.24218)
может быть и сходит, а от какой цены ждешь, если не секрет?
 
stranger:

Илья, я посматриваю на кроссы, но так низко еще не пал))))

А вот сопротивление на чифе все там же - 9683. Продай и будь счастлив)

а че, чипсы там не зеленые?

где - то так...


 
_new-rena:
может быть и сходит, а от какой цены ждешь, если не секрет?
от 1.25269/// думаю ее достичь может а вот вторая цифра под вопросом 
[Удален]  
Evgen-ya1:
от 1.25269
понятненько
[Удален]  
Evgen-ya1:
от 1.25269/// думаю ее достичь может а вот вторая цифра под вопросом 

дак там дельта по цели 3 пункта 4-х знака всего. от входа то в процентах - пыль. я вот не совсем вижу разницу в 1,2424 и 1,2421?

Как ты цели определил с точностью до 5-знака?

 

евроена отдалась...


 
Evgen-ya1:
от 1.25269/// думаю ее достичь может а вот вторая цифра под вопросом 
закрываюсь/// сигнал
1...361362363364365366367368369370371372373374375...871
Новый комментарий