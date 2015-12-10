FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 368
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты прикинь, что сидишь там и все прут за баксом, неделю, месяц, два, потом тишина, один пришел штуку баков сдал за рубли, второй две, третий.... И делай выводы. Спрос удовлетворен.
Еще как объяснять не знаю, я вам тут целую неделю Азбуку читал, картинки показывал, только что не танцевал танец сбора урожая)))))))
это флет называется. щас не тот случай.
азбука от кукла, за борт её. как любой индюк она на истории тока права.
это флет называется. щас не тот случай
жду когда доллар евро упадет к линии1.24246) если достигнет то возможно и к 1.24218)
Илья, я посматриваю на кроссы, но так низко еще не пал))))
А вот сопротивление на чифе все там же - 9683. Продай и будь счастлив)
а че, чипсы там не зеленые?
где - то так...
может быть и сходит, а от какой цены ждешь, если не секрет?
от 1.25269
от 1.25269/// думаю ее достичь может а вот вторая цифра под вопросом
дак там дельта по цели 3 пункта 4-х знака всего. от входа то в процентах - пыль. я вот не совсем вижу разницу в 1,2424 и 1,2421?
Как ты цели определил с точностью до 5-знака?
евроена отдалась...
от 1.25269/// думаю ее достичь может а вот вторая цифра под вопросом