FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 282
Приветик всей замечательной общественности !
Реночка ! За Еврочкой не угнаться. То вверх, то вниз. Зиг-загом ходит. Уже пятую вверх нарисовала.
а чо - ты объёмы смотри только свежие! (макс Н1 день - неделя)
Здесь попробую продать...
как угодно. потратишься, вспомнишь.
а чо - ты объёмы смотри только свежие! (макс Н1 день - неделя)
Что ты имел ввиду? Деньги? Силы? Время?
обыкновенное матожидание...
а оно мне шепчет за продажи с указанными тейками
и это, попробую Евру купить с со стопом 10 п.
Евро правильно, а у киви какое там матожидание было если ты даже не знал куда стоп воткнуть и не поставил его)
Не видишь куда поставить приемлемый для себя стоп - не лезь в сделку.
Ты вроде говорил солить её надо. Или имелся ввиду текущий момент.
А на 1,2545 солить будешь ?
Спасибо !
Блин. Тоже не успеваешь за Еврочкой ?
Евро не торгую, пожалуйста)
А правильно то, что нормальный вход и стоп, сделка хорошая.
первое
Если про индюк-он в общем доступе.......если про слив-это да,это обидно,но просадка у Меня в стратегии.