tuma88:


Приветик  всей замечательной общественности !


Реночка ! За Еврочкой не угнаться. То вверх, то  вниз. Зиг-загом  ходит.  Уже пятую вверх нарисовала.
я не гонюсь, сама подгоняет. но хочется как всегда побыстрее, а она думает что мне профитнее нада. где золотая середина - не пойму....
Ishim:
а чо - ты объёмы смотри только свежие! (макс Н1 день - неделя)
Ишим, с объемами я определился ужо давно. цена прыгает от/на уровня (где большой объем), значит объемы мне мозги тока парить будуть лишний раз
 

 

Здесь попробую продать...  

 
_new-rena:
как угодно. потратишься, вспомнишь.
Что ты имел ввиду? Деньги? Силы? Время?
 
Ishim:
а чо - ты объёмы смотри только свежие! (макс Н1 день - неделя)
Сын мой, не припутывай объемы к тф, пошловато как то)))
gnawingmarket:
Что ты имел ввиду? Деньги? Силы? Время?
первое
 
Ilij:

обыкновенное матожидание...

а оно мне шепчет за продажи с указанными тейками

и это, попробую Евру купить с со стопом 10 п.

stranger:

Евро правильно, а у киви какое там матожидание было если ты даже не знал куда стоп воткнуть и не поставил его)

Не видишь куда поставить приемлемый для себя стоп - не лезь в сделку. 

Блин. Тоже не   успеваешь за  Еврочкой ?
Ты вроде  говорил  солить  её надо. Или  имелся ввиду текущий момент.
А на 1,2545  солить  будешь ?

Спасибо !
 
Евро не торгую, пожалуйста)

А правильно то, что нормальный вход и стоп, сделка хорошая. 

 
_new-rena:
первое
Если про индюк-он в общем доступе.......если про слив-это да,это обидно,но просадка у Меня в стратегии.
gnawingmarket:
Если про индюк-он в общем доступе.......если про слив-это да,это обидно,но просадка у Меня в стратегии.
знаю что в общем, поэтому и говорю - все индюки такого типа - ошибка. есть проста график бакса или индекса (точно не знаю) на Альпах кажись (Стренж показывал поза вчера под вечер). Не нужен индюк, поверь на слово
