FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 666
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я ж говорю, что своей головы на плечах тама совсем нету
отымеют и через рубль и через нефть, по полной
да надо бежать с этого рынка и делать свой, пока не попали в зависимость
Надо, Рена, только убежать уже трудно)))
почему?
ну вкачали вчера бабосы, сегодня ночью, ну сделали процентную ставку. На бабосы - начихать, % ставка возвращаема
почему?
потому что страница 666 ...
Бакс резервной валютой признали? Догоора подписывали? Производство, сельское хозяйство, новые разработки и т.д. развивали пока из трубы лилось?
это только предчувствие, человеческий фактор, не более. уверен, что не будут ждать 20.01.14. сегодня же всем всыплют за непроделанную работу.
А ты знаешь, нет, не признали Сталин отказался признавать))) Почти все признали, а СССР - нет
Так у вас президент Сталин и живете вы в СССР?)
А теперь 666))) Все, этот раунд проигран.
у Вас?
у нас только начинается раунд...
потому что страница 666 ...