FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 666

_new-rena:

я ж говорю, что своей головы на плечах тама совсем нету

отымеют и через рубль и через нефть, по полной

да надо бежать с этого рынка и делать свой, пока не попали в зависимость

Надо, Рена, только убежать уже трудно)))
почему?

ну вкачали вчера бабосы, сегодня ночью, ну сделали процентную ставку. На бабосы - начихать, % ставка возвращаема

 
Бакс резервной валютой признали? Догоора подписывали? Производство, сельское хозяйство, новые разработки и т.д. развивали пока из трубы лилось?
 
потому что страница 666 ...
 
А теперь 666))) Все, этот раунд проигран.
А ты знаешь, нет, не признали  Сталин отказался признавать))) Почти все признали, а СССР - нет
 
_new-rena:
это только предчувствие, человеческий фактор, не более. уверен, что не будут ждать 20.01.14. сегодня же всем всыплют за непроделанную работу.
От того, что сожмут рынок, ситуация не выправится. Лихорадочные телодвижения только подтверждают неготовность.
 
_new-rena:
А ты знаешь, нет, не признали  Сталин отказался признавать))) Почти все признали, а СССР - нет

Так у вас президент Сталин и живете вы в СССР?) 

 
у Вас?

у нас только начинается раунд...


 
В личку загляни.
