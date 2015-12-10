FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 94
Спекуль, ты графики не попутал? Ты же евробакс торговал. Не гоже не разобравшись в мажорах, начинать в кроссах путаться....
Долби евробак, не слушай никого, тока не падай духом и уменьши риск раз в 100, пока не въедешь чо и к чему.
Я тоже сначала смотрел на процент прибыли... Не в этом дело, ты пойми. Главно чтобы зарабатывало постоянно и неважно сколько !!!
Итог в таком случае только один - ты трейдер, уже первая ступень.
А как этим заработать - вариантов огромное количество. У Айдлера спроси, он как я понял знает.
Таки да. Евра технично идёт.
Процент ничто, пункты всё.
Угу. Давече тоже мысль высидел. Достаточно одну фигуру ТА долбить пару лет во всех проявлениях, и свои 10-20% в год всяко будешь иметь с рынка. Главное - не отвлекаться.
посмотрим, пока фунт во внимании - 15.00
Новости - чушь.
чушь двигала котиры
Угу. Но не меняет цели.
Покажите мне без календаря (евро), где тут новости.
Где грааль(истина)? )
В голове. Ваш грааль - только в вашей голове.
А новости - это средство для развода толпы.
100%
и посчитать чо там выгорело, апосля )))
идея на 45 градусов мне понравилась. 40% - маловасто ужо. вертелось примерно похожее уже в голове. реализацией тока не занимался
я б зашортил рубля, бля, от 47... если б право имел...
Думаю, даже не считают, там десятилетиями стабильный процент.
45 гр идее лет так под сотню, сам спёр :-) ну, если можно спереть то, что лежит даром.
Геометрия рулит.