FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 94

_new-rena:

Спекуль, ты графики не попутал? Ты же евробакс торговал. Не гоже не разобравшись в мажорах, начинать в кроссах путаться....

Долби евробак, не слушай никого, тока не падай духом и уменьши риск раз в 100, пока не въедешь чо и к чему.

Я тоже сначала смотрел на процент прибыли... Не в этом дело, ты пойми. Главно чтобы зарабатывало постоянно и неважно сколько !!!

Итог в таком случае только один - ты трейдер, уже первая ступень.

А как этим заработать - вариантов огромное количество. У Айдлера спроси, он как я понял знает.

Таки да. Евра технично идёт.

Процент ничто, пункты всё.

Угу. Давече тоже мысль высидел. Достаточно одну фигуру ТА долбить пару лет во всех проявлениях, и свои 10-20% в год всяко будешь иметь с рынка. Главное - не отвлекаться.

 
Кина не будет. Ставка не изменилась. Как всегда всех на**али.
 
Ilij:
посмотрим, пока фунт во внимании - 15.00
Новости - чушь.
 
Silent:
Новости - чушь.
Где грааль(истина)? )
 
Ilij:
чушь двигала котиры

Угу. Но не меняет цели.

Покажите мне без календаря (евро), где тут новости.


 
21april:
Где грааль(истина)? )

В голове. Ваш грааль - только в вашей голове.

А новости - это средство для развода толпы.

Silent:

В голове. Ваш грааль - только в вашей голове.

А новости - это средство для развода толпы.

100%

и посчитать чо там выгорело, апосля )))

идея на 45 градусов мне понравилась. 40% - маловасто ужо. вертелось примерно похожее уже в голове. реализацией тока не занимался

 
я б зашортил рубля, бля, от 47... если б право имел...
iIDLERr:
я б зашортил рубля, бля, от 47... если б право имел...
после новогодних... всех шортнут
 
_new-rena:

100%

и посчитать чо там выгорело, апосля )))

идея на 45 градусов мне понравилась. 40% - маловасто ужо

Думаю, даже не считают, там десятилетиями стабильный процент.

45 гр идее лет так под сотню, сам спёр :-) ну, если можно спереть то, что лежит даром.

Геометрия рулит.

