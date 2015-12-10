FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 179

[Удален]  
kwinto:
??
курс слётал туда, чего хочет Ишим. Предполагаю, что всё равно быть курсу там ещё раз.
 
Еврочиф всю неделю лежит на поддержке, а в 2012м здесь же лежал 4 месяца...........короче как только выпутаюсь-вообще выкину из терминала,чтобы и трафик не тратить.
 
вот вытащил)
[Удален]  
уму нерастяжимо.... ну что ж теперь дорога одна - "на самолёт куплю билет".... или "море, море" ))))

и самое интересное - что за платформа такая чувствительная?

[Удален]  
да можно и на остальные ... кроссы
 
да вот такое чувство что минимум 7 ноября обновим и тогда до конца января вниз либо на месте будем ковыряться в районе лоу
 
[Удален]  
понял. сенкс.
 

К чорту евро.

Фунт попался в капкан:

 

 
Остальные норм...........

Чтобы по-упражняться на евродолларе-открыл демку на 500 зелёных:

 

