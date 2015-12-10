FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 357
мне надо понять с кем я разговариваю с компом? или со стенкой? (и определится где закончатся у вас извилины)
Давай обсуждать сейчас не будем, просто рассказывай. Потому что я сейчас скажу с тем не согласен, другой с этим.
Например, движение цены. Скупили бакс, резко упал рубль, начался его сброс, паника, т.е., возник спрос на баксы и большое предложение рубля, результат - движение цены.
Рассуждаем дальше, что мы знаем! есть скальперы, детрейдеры, среднесрочники и долгосрочники (долгосрочники под вопросом как и высоко частотники - они по краям) - дальше что мы знаем - а то что они все проигрывают! нет клубов успешных трейдеров! есть истории памм трейдеров - не образовалось ядро успешных! Есть еденицы (если это не фантомы дц) и эти еденицы успешны не постоянно а по периодам!
так понятно? вообще согласны с моим мнением?
Продолжим что мы имеем 1) цену валютной пары 2) все открытые позиции назовём "пулом" - пул трейдеров. Что происходит - цена торгует пул позиций (ну может не торгует может по стопам водит - смысл тот же).
Выводы 1) цена видит позиции 2) цена торгует их в свою пользу.
Самый главный вывод подтверждающий полезность построения теории движения цены.!
Открытые позиции находятся в цене с разными стопами и 50 пунктов и 100 пунктов и 300 пунктов. И они находятся здесь! на мониторе ТФ м30, Н1, Н4 (ну и в Д1 должны быть маленько)
Недавнее прошлое - напрямую влияет на движение в ближайшем будущем! А все трендят что прошлое не влияет.
собственно по теории движения всё.
Поняли. Прошлое на будущее влияет однозначно, давай дальше.
у каждого должна быть своя теория - на ней он строит свой ТА и торгует его. Что могу добавить теория может быть любым вымыслом (бредом)(у меня кукл и хозяин есть) - лишь бы прошлые котиры правильно сигналили будущее движение.
Значит такие дела,Рена:
Вначале Мне понадобилась цель прямая,тяжёлая и не поворотливая,лежащая по горизонту на сжатом Н1(т.е. пара флетует с размахом волны 300-1000пп)-такой целью у Меня служит машка 1194 сглаженная и Юсуфовский с периодом 2000. Юсуфовский перересовывается,как и всё регрессионное,но во всех случаях индюк несёт информацию и помогает машке,а иногда и наоборот.
Основной смысл найти пару с лежащими по горизонту целями и дождаться максимального удаления пары от цели и начинать тариться без стопа. Кукл что хочет пусть делает,лишь бы дефолт не убил Кукла,Брокер как хочет пусть подрисовывает,лишь бы Клиенты не разбежались от Художника,а историческая цель во время флета в 300_1000пп-это святое и каждый отскок пары от цели приближает время её правильного движения.
Для помощи в определении уровней и критических состояний пары-использую пивоты,Мюррей,WPR.
Проблема общая-момент наиболее точного начала затаривания не могу пометить для себя каким-то надёжным сигналом. Практические наработки есть,но просадка в 500-700пп имеет место быть при отсутствии свободной маржи для подливки.
Даже Моя убитая сделка на EVRCHF начинает к мамке разворачиваться,но подлить нечем.
На мажорах цели косые к горизонту и как бы к этой тактике не подходят,а на кроссах прекрасно лежат,возможно только в настоящий момент жизни рынка.
Некоторые,еврофунт,например,ровно посередине,т.е. флетует пара на Н4. Вычисляй макс удаление пары от цели и торгуй-куда она денется!
(Свою проблему выделил выше цветом-т.е. точное определение макс сжатия пружины).
Поняли. Прошлое на будущее влияет однозначно, давай дальше.
я вот думаю в пиках продажи висят - навряд ли им дадут хотя бы бу ))))
а уровень нащупать (?), не один так пару. на один целимся, на втором - помогаем
тока заранее подрасчитать бабосы надо, иначе пустое это дело и нервное слишком
это кажется только, что быстрее быстрее, на самом деле торговля очень спокойной и уверенной может получиться
Тебя народ попросил рассказать, а ты - я не могу если не знаю слушают ли меня, вот я и пишу - здеся мы типа))) В общем, пиши, потом все сразу прочитаем.