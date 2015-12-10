FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 454

Evgen-ya1:
а откуда картинка?
Это "ручная работа". Не могу формализовать часть экстремумов для программы.
Silent:
Это "ручная работа". Не могу формализовать часть экстремумов для программы.
всё там получается, по хаям да по лоям границы каналов, как мне видится, дальше от них же 45 градусов....
 

продал ))))) стоп 140пп. 1.2578 

 
_new-rena:
всё там получается, по хаям да по лоям границы каналов, как мне видится, дальше от них же 45 градусов....

Если тупо по HiLo получается много лишнего. В узком диапазоне я пропускаю участки, иначе появятся откровенно лишние в местах, обведённых желтым.

Хз, попробуйте. У меня с учетом времени не срастается.

Ну точно продаете евро. А что ж вы ее продаете-то, не могу понять. В чем логика?
 
Ishim:

продал ))))) стоп 140пп. 1.2578 

лось по енке  

 
gip:
Ну точно продаете евро. А что ж вы ее продаете-то, не могу понять. В чем логика? Привычка что ли? Это опасно.


это 3-ий вход за сегодня. Извините, что не убрал уровни со скрина.

Ishim:

лось по енке  

не лось, а продажа.

сенкс!

 
_new-rena:
сенкс
после лося обязательно идёт в нужную сторону ))) (народная примета)
Silent:


это 3-ий вход за сегодня. Извините, что не убрал уровни со скрина.

Сенкс, так понятней, безубыток.  Хотя вот по всем наукам безубыток снижает матожидание. Но это я так, не критикую.

