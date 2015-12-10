FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 454
а откуда картинка?
Это "ручная работа". Не могу формализовать часть экстремумов для программы.
продал ))))) стоп 140пп. 1.2578
всё там получается, по хаям да по лоям границы каналов, как мне видится, дальше от них же 45 градусов....
Если тупо по HiLo получается много лишнего. В узком диапазоне я пропускаю участки, иначе появятся откровенно лишние в местах, обведённых желтым.
Хз, попробуйте. У меня с учетом времени не срастается.
лось по енке
Ну точно продаете евро. А что ж вы ее продаете-то, не могу понять. В чем логика? Привычка что ли? Это опасно.
это 3-ий вход за сегодня. Извините, что не убрал уровни со скрина.
лось по енке
не лось, а продажа.
сенкс!
сенкс
Сенкс, так понятней, безубыток. Хотя вот по всем наукам безубыток снижает матожидание. Но это я так, не критикую.