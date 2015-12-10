FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 771
сегодня ночью по евре вышло примерно 1.8к контрактов... мыслим...
И тебя тоже)))
Благодарю. Принято.
Профессор Женя, а еще я верю в луня по 1840, в индекс бакса по 92 и в НЕГО
ЕГО нет, так что благословляю)))))
:-)
БЛАГОДАРЮ!
Я догадываюсь за что ЕГО того ))) Он произнес имя ДЦ всуе )))
Киву купил? Ню, ню, "ему никто не будет мешать расти", на выходных)))
та же лаже, что и на рубле...
2167 для бая у меня...
Благодарю. Без этого мои торги не шли бы...