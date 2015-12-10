FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 771

Myth63:
сегодня ночью по евре вышло примерно 1.8к контрактов... мыслим...
Миф, так ты чего молчишь то? Начал так договаривай, картинку красивую покажи)))
 
stranger:
И тебя тоже)))
Благодарю. Принято.
 
R0MAN:
Благодарю. Принято.
artikul:
Я догадываюсь за что ЕГО того ))) Он произнес имя ДЦ всуе )))
:-)
 
artikul:
Я догадываюсь за что ЕГО того ))) Он произнес имя ДЦ всуе )))
Так ЕМУ можно, они что не знают? 
 
stranger:
Киву купил? Ню, ню, "ему никто не будет мешать расти", на выходных)))

та же лаже, что и на рубле...


 
Ilij:
2167 для бая у меня...
У меня 2153 под блошиный отскок пока зарезервировано )))
 
stranger:
