FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 796
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В символах папка индексов есть? USD с буковками должно быть, типа USDLFX, USDFXI
оно ? :
О, молодца, аватарка праздничная, а-ля 70-е))))
чойто? имперскя аватарка). чернобелозолотая. ооооо....
чойто? имперскя аватарка). чернобелозолотая. ооооо....
А написано там что?)))) Это тоже имперское?)))))))))))))))))))))))))
золото, серебро и нефть?
типа. вааще флак российский.
оно ? :
типа. вааще флак российский.
золото, серебро и нефть?