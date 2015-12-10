FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 71
Спросите, зачем он предлагал купить серебро? )
Вася, я никому ничего не предлагаю, свой стоп по серебру я взял.
кстати, киви выписал, пусть с кроссами тусуется. посмотрел чо ночером творится и плюнул в него... )))
Так и ауди ночью хорошо торгуют, в 2-3 ночи обычно)
Понял чего Учителя нет, он уже норму на эту неделю сделал, висяк готов.
ну там же у него зиг заг, в канале. мало ли.... продал и молчит.
Плохо ты знаешь Сенсея, он настолько суров, что у него баи до 0.8 будут плодиться и ни одной продажи, мужик.
Челябинские мужики против НЕГО дети.
нахрена фунта зашугали ???
а тебе чо индюк показывал? ты видишь теперь воочую)))
теперь наложи зиг-заг и зацени высоту в пуках и туда и обратно. но зиг заг больше не для чего не пользуй, если не хочешь иметь разколбасный сигнал
и можно уже переходить к торговому плану, как Стренж советует
да, пожалуй...
да неее... это уж слишком. ну нафига ты такой жадный. попроще взгляни. лично мне минуток хватат. наложи на период до дневок, раньше чем Н4. дневки и выше - это уже фильтр - т.е мой индюк
вот тогда по понятнее станет и волну станет видно. а то у тя что вверх, что вниз.... одно и то же почти, а ведь разница есть )))