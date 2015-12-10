FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 71

21april:
Спросите, зачем он предлагал купить серебро? )
Вася, я никому ничего не предлагаю, свой стоп по серебру я взял. 
[Удален]  
stranger:
кстати, киви выписал, пусть с кроссами тусуется. посмотрел чо ночером творится и плюнул в него... )))
 
_new-rena:
Так и ауди ночью хорошо торгуют, в 2-3 ночи обычно)
[Удален]  
stranger:
ага. время - верняк. не подсек пока ауди. вроде шолохнулось но не так. енька с еврой отдыхают. где уж им с киви бодаться )
 
Понял чего Учителя нет, он уже норму на эту неделю сделал, висяк готов.
[Удален]  
stranger:
Понял чего Учителя нет, он уже норму на эту неделю сделал, висяк готов.
ну там же у него зиг заг, в канале. мало ли.... продал и молчит. спекуль тока пивом закончил. похоже что седня водки жахнет
 
_new-rena:
ну там же у него зиг заг, в канале. мало ли.... продал и молчит.

Плохо ты знаешь Сенсея, он настолько суров, что у него баи до 0.8 будут плодиться и ни одной продажи, мужик. 

Челябинские мужики против НЕГО дети. 

[Удален]  
stranger:

Челяба! О! Никак не мог понять - кто метеорит шоркнул. Ну ОН знает чо делает))) Учитель всем ещё покажет кузькину волну
[Удален]  
Ilij:
нахрена фунта зашугали ???

а тебе чо индюк показывал? ты видишь теперь воочую)))

теперь наложи зиг-заг и зацени высоту в пуках и туда и обратно. но зиг заг больше не для чего не пользуй, если не хочешь иметь разколбасный сигнал

и можно уже переходить к торговому плану, как Стренж советует

[Удален]  
Ilij:

да, пожалуй...

да неее... это уж слишком. ну нафига ты такой жадный. попроще взгляни. лично мне минуток хватат. наложи на период до дневок, раньше чем Н4. дневки и выше - это уже фильтр - т.е мой индюк

вот тогда по понятнее станет и волну станет видно. а то у тя что вверх, что вниз.... одно и то же почти, а ведь разница есть )))

