FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 58

stranger:
Да что то не пью, постарел видать, не в кайф) Давай про себя, чего, где, как?
Да так ничего,подзабил на фору,передохнул в "отпусках", щас думаю опять ... без фанатизма )))
 

Хороший импульс! 

ну всё для тебя))))
 
Ishim:

ну да тестить на демо надо.

 

вот начало на новой тс (реальчик - да какая разница - параметры важнее) 

Игорь, ты ж пойми, любой твой слив в любом месте более 15% - это приговор. нельзя шутить с теорвером. иначе ты лавиншикиланщик.
 
_new-rena:
Для Вас Господа...
 
iIDLERr:
Не, Сенсея воспитывать бесполезно, дохоый номер.
 
stranger:

Не скажи, речи Учителя бодрят не хуже 150-ти))) Не, Икара похоже ощипали.... истощился 

Евро это уже зае..... макать, смотреть тошно.  Вылезли на поддержку и прыгают на ней, дятлы.

больше не буду сделки светить )))) (скриножопьте без меня)
 
Ishim:
Так никто ж ничего плохого не сказал, ржем просто))))
 
мах 2600, а после еще помакает  ))))
 
iIDLERr:
Просадку в 20% практически не реально убрать, но реально и при ней зарабатывать. Заморозив ее в замке
