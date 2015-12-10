FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да что то не пью, постарел видать, не в кайф) Давай про себя, чего, где, как?
Speculator_:
Хороший импульс!
Хороший импульс!
ну да тестить на демо надо.
вот начало на новой тс (реальчик - да какая разница - параметры важнее)
ну всё для тебя))))
Игорь, ты ж пойми, любой твой слив в любом месте более 15% - это приговор. нельзя шутить с теорвером. иначе ты лавиншикиланщик.
Не скажи, речи Учителя бодрят не хуже 150-ти))) Не, Икара похоже ощипали.... истощился
Евро это уже зае..... макать, смотреть тошно. Вылезли на поддержку и прыгают на ней, дятлы.
больше не буду сделки светить )))) (скриножопьте без меня)
Игорь, ты ж пойми, любой твой слив в любом месте более 15% - это приговор. нельзя шутить с теорвером. иначе ты лавиншикиланщик.