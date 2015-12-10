FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 489
Ты хотел сказать сопротивления..........в данном варианте Я на поддержке продался.
Не я сказал то что хотел сказать)
https://yadi.sk/d/i40-rbNJdBZ7b
Аналитег от альпарят https://www.youtube.com/watch?v=Kjmpa6tmjQY
По спросу и предложению нефти ничего экстраординарного не было, рост предложения есть, но незначительный. Обычно цена на нефть неэластична от спроса и предложения. По фундаменту падения не видно.
Его гипотеза: цена на нефть была завышена от фундамента в силу некоторых причин. При выключении программ смягчения цена упала ниже фундамента. Если цена была спекулятивно завышена, она так же может быть сейчас спекулятивно занижена.
Это я к рублю.
Тебе на следующей неделе даю еще одну попытку, от 1201.5)
Я тебе без гипотез могу сказать, спекуляции ради прибыли, это все причины.
Даю наВодку. ))) Все в этом мире делается с целью заработать и кого то пресонуть.
Ну да, спекулянтам ты разрешил курс менять, а ЦБ и правительство то по твоему почему не может? У них же возможностей больше чем у спекулей.
Там такие спекулянты, что правительства со своими(не, не со своими) ЦБ нервно курят в сторонке)))
По капиталу да, но спекули не имеют таких инструментов, как ставки пошлины налоги эмиссия требования-штрафы.