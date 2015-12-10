FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 489

Fisht_1:
Ты хотел сказать сопротивления..........в данном варианте Я на поддержке продался.

Не я сказал то что хотел сказать)

 

 
zoritch:

https://yadi.sk/d/i40-rbNJdBZ7b

Тебе на следующей неделе даю еще одну попытку, от 1201.5)
Аналитег от альпарят https://www.youtube.com/watch?v=Kjmpa6tmjQY

По спросу и предложению нефти ничего экстраординарного не было, рост предложения есть, но незначительный. Обычно цена на нефть неэластична от спроса и предложения. По фундаменту падения не видно. 

Его гипотеза: цена на нефть была завышена от фундамента в силу некоторых причин. При выключении программ смягчения цена упала ниже фундамента. Если цена была спекулятивно завышена, она так же может быть сейчас спекулятивно занижена.

Это я к рублю.

stranger:
А хорошо бы, а то я прощелкал клювом все надеялся на автоматику, вкуснятину упускать не хочется.
 
gip:

Я тебе без гипотез могу сказать, спекуляции ради прибыли, это все причины.

Даю наВодку. ))) Все в этом мире делается с целью заработать и кого то пресонуть. 

Ну да, спекулянтам ты разрешил курс менять, а ЦБ и правительство то по твоему почему не может? У них же возможностей больше чем у спекулей.
 
gip:
Там такие спекулянты, что правительства со своими(не, не со своими) ЦБ нервно курят в сторонке)))
По капиталу да, но спекули не имеют таких инструментов, как ставки пошлины налоги эмиссия требования-штрафы.
 
stranger:
кукл  ?
 
gip:
Есть одна страна, которая может безболезненно для себя наращивать денежную массу, и, используя эти фантики, влиять на все и вся. Или ты думаешь что рост бакса, прессинг Росии и некоторых ближневосточных стран, давление на шейхов и европу это простое совпадение?
