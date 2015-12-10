FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 102

Рена, хорошь постить из пулемета. не  прочитать, бля.
 

канадец - 1.16 ! 

 
_new-rena:
дак 1,21 есть ишо. нижня то не так нарисована... тогда бы в 2000-ом прыгать можна было... никто же не проснулся

Это было бы слишком просто.

Не рисовал, считал маленько.

Кто с 2000 сидит в рынке, те с 2008 еще очухаться не могут :-)

ps Обновил картинку.

 
От 2008 года очухаться не могут только те перцы, что без стопов торговали.
 

Кстати, я в те времена тоже в перцах хаживал. Слил немеряно.

))))

 
"Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый" )))
 
))) не моя пара
 
Пусть разговаривает,если есть что сказать. Ветка идёт как в лучшие времена. А вот Ты и Зорич отмалчиваться стали......особенно Зорич-напишет стишок и пропадает на неделю.
А чо тут говорить???

После того, как отлетали, продолжилось то же самое тока в умеренном движении и не хуже. Лично я, ещё столько же наколбасил...

В чем считать - в пуках, процентах???

Ну всё закрыл, ну профит-фактор - 0, ну 25% за 2 дня, ну минусовых нет и нулевых тоже (БУ), ну стопов нет (были, щас - нет).

Ну, в общем - всё рассказал в ветке, хоть и написал дофига.

Думаю, что и те, кто шёл по моим сигналам, тоже не мало поимели.

Удачи в общем!

 
у кого еще есть желание юсдчф продать? 
