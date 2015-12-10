FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 250

Ishim:
это ваши проблемы, тс будет на 3х состояниях работать  - вверх, вниз , флет.
ок.
 
За 25 дней 250 страниц накидали - вот где все деньги мира плещутся :)
 
_new-rena:
значит возьму все 500 в геометрической прогрессии
мартинить будешь? Собственно твоя тс одноразовая на 1 тренд. (то же можно надо с длинной тренда определиться - стопы будут только мешать, прибыль уменьшать - за 100 пунктов надо всё крыть)
Ishim:
мартинить будешь? Собственно твоя тс одноразовая на 1 тренд. (то же можно надо с длинной тренда определиться - стопы будут только мешать, прибыль уменьшать - за 100 пунктов надо всё крыть)
где то так и уже давно
 

Сенсей, а йена то действительно зависла, выставлю селлимит на 118.36 сл 118.76.

Рена, а ты с фунтом поосторожнее, лупонет сопротивление и 1.5925-43, 1.63-10. 

 
stranger:

почему зависла - идёт потихоньку (да и евру продай - я вам чо вру что ли) 
stranger:

до 1,5505 не боязно
 
Ishim:
почему зависла - идёт потихоньку (да и евру продай - я вам чо вру что ли) 

Тебе поверить))))

По евро я сказал - сегодня были последние сделки, выбросил из терминала. 

stranger:

угу. евро в фиговых краях щас. слишком близко подобралась к 1,21

+/- 300 пуков может отлётать, в легкую

 
_new-rena:
до 1,5505 не боязно
Рена, закроется дневка выше 5635 и будет сначала 63, а потом 50)
