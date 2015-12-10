FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 250
это ваши проблемы, тс будет на 3х состояниях работать - вверх, вниз , флет.
значит возьму все 500 в геометрической прогрессии
мартинить будешь? Собственно твоя тс одноразовая на 1 тренд. (то же можно надо с длинной тренда определиться - стопы будут только мешать, прибыль уменьшать - за 100 пунктов надо всё крыть)
Сенсей, а йена то действительно зависла, выставлю селлимит на 118.36 сл 118.76.
Рена, а ты с фунтом поосторожнее, лупонет сопротивление и 1.5925-43, 1.63-10.
почему зависла - идёт потихоньку (да и евру продай - я вам чо вру что ли)
Тебе поверить))))
По евро я сказал - сегодня были последние сделки, выбросил из терминала.
угу. евро в фиговых краях щас. слишком близко подобралась к 1,21
+/- 300 пуков может отлётать, в легкую
до 1,5505 не боязно