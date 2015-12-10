FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 327

Spekul:
еновые пары все вниз канут
Фу-фу-фу через левое плечо! Мёду тебе на уста! Пора уж и честь знать.
 
zoritch:
   f crfpfk nj... тьфу    а сказал то вроде насчет рубля невинную фразу... кому щас рубь то нужен... :-)))
А Ты не обращай внимания-говори,твори,рассказывай........что-то сотрут,что-то нет.........может модератор помнит как Мы с Тобой в курилке за Россеюшку бились........но факт-без политики лучше на форуме-больше мира и равенства.......зато в фундаментальном анализе-куда ж без неё.
 
gnawingmarket:
   я так и не понял в чём я виноват ? в том , что я отец троих детей, в том , что играю на форе ( по ихней же указке...)

   в том, что я немножко имею быть самостоятельным и говорить вещи, которые многие хотели бы сказать ? 

   в том , что вообще то мне по барабану, кто и как регулирует свою реальность, благо свою я уже сложил... 

   нет этого, нет... как нинка хаген пела пионерка ГДРовская... тьфу

[Удален]  
lactone:

думаешь, голду швейцарцы двигают или под движение голды оналитегам "скормили" эту инфу?

я че, просто вспомнил, как в прошлом году падение голды чуть ли не на 100 баков за унцию обьяснили тем, что Банк Кипра типа продает немного своих запасов. (хотя все те запасы рынок сьест и не заметит в реале)

 

хотя я тож купил под закрытие)) 

ак там золото грохнулось потому что скупать его китайцы закончили да и подсунуть неслабую лажу вместа золота  им хотели....
 

 

 

  Уппс... :-)))  Наверное это шутка... :-)))

[Удален]  
zoritch:

 

 

  Уппс... :-)))  Наверное это шутка... :-)))

Зорич, ты сам рисуешь? )

или прогноз?

 
zoritch:

   Уппс... :-)))  Наверное это шутка... :-)))

Агрегатор пошутил. Шутка удалась.

Выброс плазмы на Солнце 26 ноября не приведет к сильной магнитной буре
  • 2011.11.29
  • ria.ru
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выброс плазмы на Солнце, случившийся 26 ноября, не приведет к сильной магнитной буре на Земле, заявил РИА Новости директор Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Лапшин. Ранее сообщалось, что на внемагнитосферном спутнике ACE (НАСА) зарегистрированы резкие изменения скорости солнечного ветра...
[Удален]  
Silent:

Агрегатор пошутил. Шутка удалась.

взять золото и не париться))))

а агрегатор - это кто?

 
_new-rena:

взять золото и не париться))))

а агрегатор - это кто?

Железяка

Тут ещё.

 

MQ Demo серебро

Вот туда и пойдём, в 0,18

