FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 327
еновые пары все вниз канут
f crfpfk nj... тьфу а сказал то вроде насчет рубля невинную фразу... кому щас рубь то нужен... :-)))
А Ты не обращай внимания-говори,твори,рассказывай........что-то сотрут,что-то нет.........может модератор помнит как Мы с Тобой в курилке за Россеюшку бились........но факт-без политики лучше на форуме-больше мира и равенства.......зато в фундаментальном анализе-куда ж без неё.
я так и не понял в чём я виноват ? в том , что я отец троих детей, в том , что играю на форе ( по ихней же указке...)
в том, что я немножко имею быть самостоятельным и говорить вещи, которые многие хотели бы сказать ?
в том , что вообще то мне по барабану, кто и как регулирует свою реальность, благо свою я уже сложил...
нет этого, нет... как нинка хаген пела пионерка ГДРовская... тьфу
думаешь, голду швейцарцы двигают или под движение голды оналитегам "скормили" эту инфу?
я че, просто вспомнил, как в прошлом году падение голды чуть ли не на 100 баков за унцию обьяснили тем, что Банк Кипра типа продает немного своих запасов. (хотя все те запасы рынок сьест и не заметит в реале)
хотя я тож купил под закрытие))
Уппс... :-))) Наверное это шутка... :-)))
Зорич, ты сам рисуешь? )
или прогноз?
Агрегатор пошутил. Шутка удалась.
взять золото и не париться))))
а агрегатор - это кто?
взять золото и не париться))))
Железяка
Тут ещё.
MQ Demo серебро
Вот туда и пойдём, в 0,18