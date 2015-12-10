FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 753

Myth63:
ну я по попрежнему жду 5370 =) долг того года=) можем и 5290 увидеть (хотелось бы) зря чтоли с 70+ 3 ордера тащу=)
IRIP:
Ирип, как говорит Сенсей, там нема никого)
stranger:
А почему не 5270?
357 1,5127
16 1,5172
8 1,5215
631 1,5257
20 1,5297
26 1,5335
226 1,5371
318 1,5404
153 1,5434
27 1,546
2 1,5484
165 1,5504
10 1,552
Myth63:
выбирай любой=)

Вот этот)

Где смотрел? 

stranger:

Вот этот)

Где смотрел? 

там уже нету=) посмотрим как будем 5430-5370 проходить=) тех могут без денег оставить =) 5395 ещё есть но какой то он сомнительный надо будет смотреть на нём закрытие дневной свечи
 
Myth63:
там уже нету=) посмотрим как будем 5430-5370 проходить=) тех могут без денег оставить =) 5395 ещё есть но какой то он сомнительный надо будет смотреть на нём закрытие дневной свечи

Мог бы и сказать)

41 1,5635
76 1,5649
43 1,5666
42 1,5686
1031 1,571
1211 1,5736
939 1,5766
967 1,58
917 1,5837
723 1,5877
661 1,5919
832 1,5963
303 1,6009
812 1,6057
440 1,6105
375 1,6153
331 1,6202
534 1,6252
306 1,6301
331 1,6351
534 1,6401
ну а это если по хаям долбать будем (5855 и 5940) а там смотрим
 
Myth63:
ну а это если по хаям долбать будем (5855 и 5940) а там смотрим

На следующую неделю поддержки сильные 5448 и 5410.

Колись где смотришь) 

ручками надо, ручками =)
