FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 753
ну я по попрежнему жду 5370 =) долг того года=) можем и 5290 увидеть (хотелось бы) зря чтоли с 70+ 3 ордера тащу=)
А почему не 5270?
Вот этот)
Где смотрел?
там уже нету=) посмотрим как будем 5430-5370 проходить=) тех могут без денег оставить =) 5395 ещё есть но какой то он сомнительный надо будет смотреть на нём закрытие дневной свечи
Мог бы и сказать)
Глянем
Глянем)
На следующую неделю поддержки сильные 5448 и 5410.
Колись где смотришь)