FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 803
доу джонс - рекорд - 18к пунктов
если заходить минимальным лотом на резиновом депо, 18к пуков - это очень легко покоряемый рекорд
1 где?
2
3 :-) не, нормально
Промышленный индекс Доу-Джонса
1 - ранее в ветке
2 - у Мифа прогноз минимум по неделькам заделан
3 - не так понял
1 - ранее в ветке
3 - не так понял
1 так это не система, это отчёт :-) я про среднесрок и писал, что хочу счета перевести, время подводит пока. По мелочи, но подводит.
ну как сказать. это и есть система - строишь прогноз, получаешь цель, прикидываешь как и куда будешь открываться/доливаться дальше. скорее всего под каждую пару лучше делать отдельный счет. исходя из этого и планы.
Так то оно так. Но вот смотрю на весь рынок, куда могу заглянуть - сырье никому не надо, металл не надо... а индексы DJ, SP, насдак, вместе с баксом - все на орбите.
И вот к чему бы это?
К дождю, наверное
Это не вопрос. Лишь бы без "Град"оф.
Вопрос - над кем прольётся :-)
