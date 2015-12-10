FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 803

доу джонс - рекорд - 18к пунктов
Silent:
доу джонс - рекорд - 18к пунктов

если заходить минимальным лотом на резиновом депо, 18к пуков - это очень легко покоряемый рекорд

Silent:

1 где?

2

3 :-) не, нормально 

Промышленный индекс Доу-Джонса

1 - ранее в ветке

2 - у Мифа прогноз минимум по неделькам заделан

3 - не так понял

 
_new-rena:

1 - ранее в ветке

3 - не так понял

1 так это не система, это отчёт :-) я про среднесрок и писал, что хочу счета перевести, время подводит пока. По мелочи, но подводит.

Silent:

1 так это не система, это отчёт :-) я про среднесрок и писал, что хочу счета перевести, время подводит пока. По мелочи, но подводит.

ну как сказать. это и есть система - строишь прогноз, получаешь цель, прикидываешь как и куда будешь открываться/доливаться дальше. скорее всего под каждую пару лучше делать отдельный счет. исходя из этого и планы.

итог - ракета.

судя по месяцам - самое время её фундамента по любой паре.

 
_new-rena:

ну как сказать. это и есть система - строишь прогноз, получаешь цель, прикидываешь как и куда будешь открываться/доливаться дальше. скорее всего под каждую пару лучше делать отдельный счет. исходя из этого и планы.

итог - ракета.

судя по месяцам - самое время её фундамента по любой паре.

Так то оно так. Но вот смотрю на весь рынок, куда могу заглянуть - сырье никому не надо, металл не надо... а индексы DJ, SP, насдак, вместе с баксом - все на орбите.

И вот к чему бы это?

 
Silent:

Так то оно так. Но вот смотрю на весь рынок, куда могу заглянуть - сырье никому не надо, металл не надо... а индексы DJ, SP, насдак, вместе с баксом - все на орбите.

И вот к чему бы это?

К дождю, наверное 
 
stranger:
К дождю, наверное 

Это не вопрос. Лишь бы без "Град"оф.

Вопрос - над кем прольётся :-)

Silent:

Это не вопрос. Лишь бы без "Град"оф.

Вопрос - над кем прольётся :-)

лично я недавно такое нашёл и вкус пока не понял. раньше у меня в метаке тока популярные валютные пары были и всё )))
 
Кто верит в евру по 2180 ? )))
