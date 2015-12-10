FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 99

Speculator_:
Это цена так быстро меняется что ДЦ не успевает обработать её. В это время связь теряется, терминал весит. Честный ДЦ вопрос решает в пользу клиента!   
кухня! инст, стар, - постоянные разрывы инета у брокеров надо торговать.
 
_new-rena:

вАууу, суппер (русские буквы, русские).!!! ++++

и чо думаешь, там где стоп будет?

там не стоп, а тп - деревня! 
 
Bicus:
Что-то долго нет второго импульса. Может закрыться нахрен?
Нет закрывать не надо! Стоп поставь там где у меня покупка 1.2437. 
 
мониторю - пока рано - на 2350 будут подозрения сразу фиксану (21:30 - откат - клоуны - эт я про говорящие головы)
 
Ishim:
кухня! инст, стар, - постоянные разрывы инета у брокеров надо торговать.

Думаю так...

Если деньги выводятся бес проблем.

Значит Не кухня!

 
Значит, значит ... , а может в доверие втираются  - накопление )))))  (почитай рейтинг брокеров - мастерфорекса - есть щипитильные - всё до цента! - перечислять не буду сам найдёшь)
 
Ishim:
Значит, значит ... , а может в доверие втираются  - накопление )))))

 Ну ты парень весёлый!  Класс!

Мастерфорекс это кухня чистой воды! 

да я знаю, что тейк, что лось одно и то же - стоп в моём понимании. я имел ввиду в данном случае тейк. и всё таки?
 
и всё таки это не одно и то же - ТП ставится перед целью, а СЛ за.
 
я те говорю по русски - у них отличный рейтинг брокеров ВСЕХ! с отзывами со всеми делами. Если не хочешь искать - торгуй в конторах с памм сервисами - уж не зажмут твои 3 бакса имидж дороже)))))
