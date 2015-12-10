FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 99
Это цена так быстро меняется что ДЦ не успевает обработать её. В это время связь теряется, терминал весит. Честный ДЦ вопрос решает в пользу клиента!
вАууу, суппер (русские буквы, русские).!!! ++++
и чо думаешь, там где стоп будет?
Что-то долго нет второго импульса. Может закрыться нахрен?
кухня! инст, стар, - постоянные разрывы инета у брокеров надо торговать.
Думаю так...
Если деньги выводятся бес проблем.
Значит Не кухня!
Значит, значит ... , а может в доверие втираются - накопление ))))) (почитай рейтинг брокеров - мастерфорекса - есть щипитильные - всё до цента! - перечислять не буду сам найдёшь)
Ну ты парень весёлый! Класс!
Мастерфорекс это кухня чистой воды!
там не стоп, а тп - деревня!
да я знаю, что тейк, что лось одно и то же - стоп в моём понимании. я имел ввиду в данном случае тейк. и всё таки?
