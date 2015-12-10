FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 850
ром, хорош пить... я с сентября отдыхал дня четыре не больше... как робот уже - вечером свинячество, утром б-р-р-р и вперёд...
уже даже башка не болит, только в душе какой-то осадок нехороший... и за печень страшно, но вроде пока не беспокоит... :-)))
Связь пропадает. В поезде... на курорт еду. Всех благ всем торговцам с маржёй! От души желаю.
кстати, со стороны украины поезда в Крым не пускают... А паром закрыт ...
Успехов =)
ежели кому дали рубь дороже 62 продать - я тому в глаза плюну и не поморщусь... :-)))
да дадут тебе его еще и на 70, было быжелание продавать, USDRUB, как я понял?)
Евро просто остановили)
да не просто бдыщь, а как Brezhnev took Afghanistan
as like a rouble's fallin'