FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 850

zoritch:

   ром, хорош пить... я с сентября отдыхал дня четыре не больше... как робот уже - вечером свинячество, утром б-р-р-р и вперёд...

  уже даже башка не болит, только в душе какой-то осадок нехороший... и за печень страшно, но вроде пока не беспокоит... :-))) 

Ок ... я только начал... :-)
 
zoritch:

За роботов! Выпиваю и закусываю ваше здоровье! От души! 
 
zoritch:

:-)
 
R0MAN:
Связь пропадает. В поезде... на курорт еду. Всех благ всем торговцам с маржёй! От души желаю.
Успехов =) 
кстати, со стороны украины поезда в Крым не пускают... А паром закрыт ... 
 
IRIP:
Благодарю. Принято.
Мы крутим - в Казахстан в Алма-а-ты.
 
 ежели кому дали рубь дороже 62 продать - я тому в глаза плюну и не поморщусь... :-)))
 
:-)
Мне давали когда баи крыл. Не вошёл... 
Это был бы тогда полный наглёшь с моей стороны... :-)
 
zoritch:
да дадут тебе его еще и на 70, было быжелание продавать, USDRUB, как я понял?)

Евро просто остановили) 

 
Евра бдыщь )))
 

да не просто бдыщь, а как Brezhnev took Afghanistan

as like a rouble's fallin'

 

