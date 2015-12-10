FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 229
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ишим, не заморачивайся по одной паре разными направлениями. посмотри месяцы. тренды длятся от 2-х - 3-х месяцев до года и придумывать ничего не нужно больше. остается повыгоднее тренд сторговать и делов то....
Покупай, чего скажем) Как это ты на прошлой неделе киви прямо в поддержку солил?
дожился со своими палками)
Что то Сенсей не в духе, забил на нас(((
Ещё на 4-ке удивлялся с Стренжа. С кем ни поговорит-всё помнит и следит кто там солил,сахарил.......вначале думал пиаром и брехнёй занимается,смотрю люди отвечают,спорят,посмотрел на график-совпадает. Стренж-респект! Я так не смогу.
Так мне просто интересно кто как и почему, что то для себя беру.
Рена,продолжу с Твоего разрешения.........значит сервер брокера получает котиры по основным национальным валютам,которые где-то кем-то "варятся" и продаются брокеру(это отдельная тема),а сервер Брокера или Кухнистой Кухни уже делит котировки одну на другую и получаются основные мажоры........а затем ещё и эти мажоры делит в разных вариантах и получаются кроссы-Великая Иллюзия,как говорил Станиславский про театр Так? ....
Скажи,что не так,а Я затем продолжу.
Логистика:
_
_
Ирип,активирован ночью первый ордер из "Безрисковая_Ирипsan_Н1". Каналом может прижаться и ещё пойти ниже-буду доливаться..........всё равно пара уже перепродана.
Рена,продолжу с Твоего разрешения.........значит сервер брокера получает котиры по основным национальным валютам,которые где-то кем-то "варятся" и продаются брокеру(это отдельная тема),а сервер Брокера или Кухнистой Кухни уже делит котировки одну на другую и получаются основные мажоры........а затем ещё и эти мажоры делит в разных вариантах и получаются кроссы-Великая Иллюзия,как говорил Станиславский про театр Так? ....
Скажи,что не так,а Я затем продолжу.
Логистика:
_
_
банки продают/покупают за баксы столько основных валютных пар, сколько существует торговых сессий. получается всего несколько основных мажоров, т.е. обмен национальной валюты на доллар. это мажоры.
кроссы получаются путем умножения или деления из мажоров для того, чтобы увеличить количество торгуемых пар. цель мне не понятна.
на рынке (клиенты банка) существуют несколько типов покупателей
крупные - маркеты. они не производят покупку/продажу за один клик. операция происходит в несколько действий. маркет её растягивает таким образом, чтобы курс не летал как ракета. маркет может произвести операцию таким образом, чтобы движение цены не смущало мелких трейдунов, но было выгодно самому же маркету.
маркет - собснно - это и есть кукловод
Рена,продолжу с Твоего разрешения.........значит сервер брокера получает котиры по основным национальным валютам,которые где-то кем-то "варятся" и продаются брокеру(это отдельная тема),а сервер Брокера или Кухнистой Кухни уже делит котировки одну на другую и получаются основные мажоры........а затем ещё и эти мажоры делит в разных вариантах и получаются кроссы-Великая Иллюзия,как говорил Станиславский про театр Так? ....
Скажи,что не так,а Я затем продолжу.
Логистика:
_
_
Что означает это слово?