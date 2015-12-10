FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 699
Текущая ситуация ))) Сугубое отчпокивание )))
Все мож быть, завтра глянем, 30% фунта по бу пошло, лезть сегодня уже некуда.
Кстати, по евро поддержка на 2323, на 2390 ничего там не вижу.
палочное припочкование:
Делать нечего - надо терпеть ))) Подправил код. В принципе движение и цель были предсказаны, блоха помешала )))
Ну и гуд.
Что то Учитель пропал, пишет, наверное)))
чо опять не туда (((( кака я вам нахрен демка (коллективная)
Сенсеюшка, это первый раз за две недели не туда, при том, что я евру твою в полглаза смотрю)))
Левое какое то падение, не ожидал честно говоря)
Индексу не дают упасть, под раздачу попала.
ps как вообще физически индекс торгуется? Чьи деньги, кто знает? Или он пропорционально по парам раскидывается?
За деньги он торгуется как и все остальное) А ЧЬИ они в индексе, так этого и Обама наверняка не знает)))
Кто его скупал с 2008-го? Вот того и деньги)