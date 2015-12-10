FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 754
ручками надо, ручками =)
ручками...
На следующую неделю поддержки сильные 5448 и 5410.
5505-5480 отскок должен быть если с текущех по хаям не вдарим
Где смотришь?)
на грандкапитал :-D
?
Что там вообще смотреть то можно, на грандкапитал?
Все как партизаны.
тест новой системы. три сразу тестю. http : //www.myfxbook.com/members/Myth63/myth63/1079320
Все резкие убытки это при случайном открытие сделок с большой лотность раз в 20 привышающие при переходе с одно счёта на другой =)(просадка от туда же) вроде норм идёт основной тест
основной тест сам понимаешь по чему=) для меня щас важны пипки
а что тут нельзя ссылку давать ???
фунт на следующий год одобрямс? =)
например объемы опционы в MT4 терминале
Всё будет зависеть от того, за чей счет будут догонять индекс к 2.
Если будут, конечно.