Myth63:
ручками надо, ручками =)
Так это все ручками.
 

 

 

ручками...  

stranger:
На следующую неделю поддержки сильные 5448 и 5410.
5505-5480 отскок должен быть если с текущех по хаям не вдарим
 
Myth63:
Где смотришь?)
 
stranger:
IRIP:
на грандкапитал :-D

?

Что там вообще смотреть то можно, на грандкапитал? 

Все как партизаны. 

 тест новой системы. три сразу тестю.  http : //www.myfxbook.com/members/Myth63/myth63/1079320

Все резкие убытки это при случайном открытие сделок с большой лотность раз в 20 привышающие при переходе с одно счёта на другой =)(просадка от туда же)  вроде норм идёт основной тест 

основной тест сам понимаешь по чему=) для меня щас важны пипки 

а что тут нельзя ссылку давать ??? 

 

фунт на следующий год одобрямс? =)

 

 

 
stranger:

например объемы опционы  в MT4 терминале

 

Всё будет зависеть от того, за чей счет будут догонять индекс к 2.

Если будут, конечно.

