Speculator_:


Просьбочка,уменьшай рисунки через функцию HTML
gnawingmarket:
Интригуешь. Поясни.

я уже про рублевых миллионеров писал. котировка то с потолка не получаттся. мозги нек-рые нужны....

Если взяли котировку со стороны то и НЕХ... винить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Мы здеся при чем, обормоты, ну ё-ма-ё???

costy_:

)) 27 пип и кол, это да, хорош жахать.

100 пип == (2или3)% депо. 

подожди, пока...
Speculator_:

Брокера всегда мониторю!

 

 

ну чо ты где ты... депо в ахтунге шоли?????????????
costy_:

)) 27 пип и кол, это да, хорош жахать.

100 пип == (2или3)% депо. 

дак нету...... сам наливай
 
_new-rena:
дак нету...... сам наливай

это временно,

(ни/за/фто>=нету) ? держи : зачем.  //фто>за>ни.

утка. 

 

подливают:

Шобы я за 1000 рублей  знал по чом чтоит рыба ))))
 

Здесь ситуация получилась что я не как не мог её предвидеть.

Синий квадрат - Услышал кто то пинает по воротам, собаки лают, шум и грохот стоит. Я выхожу посмотреть в чем дело...

Красный квадрат - Тарабанила соседка. Её мужик пьяный как свинья и угрожает убить двух собственных детей. Поскольку они  нагуленные как утверждал он. Там ещё соседи повыбегали пошли толпой успокоили её пьяного мужика и вызвали милицию.

Зелёный квадрат - Я вернулся к монитору и осталось наблюдать лишь только крах.

Позы не дошли до профита пару пипсов. Конечно же наблюдая все три позиции в плюсе расставил бы правильные стопы!            

