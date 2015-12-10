FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 127
Интригуешь. Поясни.
я уже про рублевых миллионеров писал. котировка то с потолка не получаттся. мозги нек-рые нужны....
Если взяли котировку со стороны то и НЕХ... винить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Мы здеся при чем, обормоты, ну ё-ма-ё???
)) 27 пип и кол, это да, хорош жахать.
100 пип == (2или3)% депо.
Брокера всегда мониторю!
дак нету...... сам наливай
это временно,
(ни/за/фто>=нету) ? держи : зачем. //фто>за>ни.
утка.
подливают:
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page125
Здесь ситуация получилась что я не как не мог её предвидеть.
Синий квадрат - Услышал кто то пинает по воротам, собаки лают, шум и грохот стоит. Я выхожу посмотреть в чем дело...
Красный квадрат - Тарабанила соседка. Её мужик пьяный как свинья и угрожает убить двух собственных детей. Поскольку они нагуленные как утверждал он. Там ещё соседи повыбегали пошли толпой успокоили её пьяного мужика и вызвали милицию.
Зелёный квадрат - Я вернулся к монитору и осталось наблюдать лишь только крах.
Позы не дошли до профита пару пипсов. Конечно же наблюдая все три позиции в плюсе расставил бы правильные стопы!