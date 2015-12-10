FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 317
так что не так?
тренд вниз, уровень четкий
не отобъется, добавимся выше
или не?
это по какой паре?
да думал Рена меня заругал, инкогнито...
по этой:
AUDJPY можно попробовать купить от 100.350 до 101.500............а вообще её надо готовиться продавать на вершине волны......от 101.950 хорошо бы.
интересная пара
Как там покупка чифа с ""донышка?)))
Честно говоря, как то оно не того смотреть на ваше это блохоловство. Я того чифа третью неделю солю, один стоп, один бу, опять продажи от 9680 в среднем висят и тут из кустов - я взял его с донышка))))
Что сказать... Второй раз форум сопровождается убытками. Предполагаю это психологическая нагрузка. Всем пока. Встретимся в новом году.
