FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 317

так что не так?

тренд вниз, уровень четкий

не отобъется, добавимся выше

или не?

 
Ilij:

это по какой паре?
 
AUDJPY можно попробовать купить от 100.350 до 101.500............а вообще её надо готовиться продавать на вершине волны......от 101.950 хорошо бы.
 
IRIP:
да думал Рена меня заругал, инкогнито...

по этой:


 
gnawingmarket:
интересная пара

 

 
Ilij:

я вот как раз отсюда в микропокупках сижу
 
IRIP:

Как там покупка чифа с ""донышка?)))

Честно говоря, как то оно не того смотреть на ваше это блохоловство. Я того чифа третью неделю солю, один стоп, один бу, опять продажи от 9680 в среднем висят и тут из кустов - я взял его с донышка)))) 

 

Что сказать... Второй раз форум сопровождается убытками. Предполагаю это психологическая нагрузка. Всем пока. Встретимся в новом году.

 
stranger:
в CADCHF есть деньги?
 
stranger:

