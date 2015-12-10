FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 545
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты вот, кроме шуток, просто задумайся, почему в мт нет реальных объемов? И не будет их. Потому как лохов в темную разводить легче))
Ой, чего то я не о том, наверное МТ самая лучшая платформа для торговли, самая удобная, самая-самая, фореве
конечно не о том - опять тебя выковыривать....!!!
Тест опы идет)))
тест - набор статистики! ну как продажи евры на объёбах? в опе)))))? (а ты говоришь в п* Париж ....)
Ты вот, кроме шуток, просто задумайся, почему в мт нет реальных объемов? И не будет их. Потому как лохов в темную разводить легче))
Ой, чего то я не о том, наверное МТ самая лучшая платформа для торговли, самая удобная, самая-самая, фореве
Идут аж фуфайка заворачивается, дело не быстрое, надо ж таких как ты не спугнуть))))
бум наблюдать ))
доп. думаю до 26 позаманивают (долгосрочников! долгосрочник - это кому впаяли на всю катушку)
Ты вот, кроме шуток, просто задумайся, почему в мт нет реальных объемов? И не будет их. Потому как лохов в темную разводить легче))
их нигде нету
в нинзе фьюче обьемы
их нигде нету
в нинзе фьюче обьемы
Ну? А какие ты хотел? На споте их в природе нет. Покажи разницу между графиком фьюча евро и спота евробакса.
А в общем, это старая песня, никому ничего доказывать не собираюсь.
их нигде нету
в нинзе фьюче обьемы
с фьюча котиры берёт масса брокеров! (просто подавляющая масса!)