FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 545

Новый комментарий
 
stranger:

Ты вот, кроме шуток, просто задумайся, почему в мт нет реальных объемов? И не будет их. Потому как лохов в темную разводить легче))

Ой, чего то я не о том, наверное  МТ самая лучшая платформа для торговли, самая удобная, самая-самая, фореве  

конечно не о том - опять тебя выковыривать....!!!
 
Ishim:
конечно не о том - опять тебя выковыривать....!!!
Заносит, снег выпал, дорога скользкая 
 
stranger:
Тест опы идет)))
тест - набор статистики! ну как продажи евры на объёбах? в опе)))))? (а ты говоришь в п* Париж ....)
 
Ishim:
тест - набор статистики! ну как продажи евры на объёбах? в опе)))))? (а ты говоришь в п* Париж ....)
Идут аж фуфайка заворачивается, дело не быстрое, надо ж таких как ты не спугнуть))))
 
stranger:

Ты вот, кроме шуток, просто задумайся, почему в мт нет реальных объемов? И не будет их. Потому как лохов в темную разводить легче))

Ой, чего то я не о том, наверное  МТ самая лучшая платформа для торговли, самая удобная, самая-самая, фореве  

Ник то ни чего не даст! (кажут значит знают, что делают - и контролируют естественно)
 
stranger:
Идут аж фуфайка заворачивается, дело не быстрое, надо ж таких как ты не спугнуть))))

бум наблюдать ))

доп. думаю до 26 позаманивают (долгосрочников! долгосрочник - это кому впаяли на всю катушку) 

[Удален]  
stranger:

Ты вот, кроме шуток, просто задумайся, почему в мт нет реальных объемов? И не будет их. Потому как лохов в темную разводить легче))

их нигде нету

в нинзе фьюче обьемы 

 
pako:

их нигде нету

в нинзе фьюче обьемы 

Ну? А какие ты хотел? На споте их в природе нет. Покажи разницу между графиком фьюча евро и спота евробакса. 

А в общем, это старая песня, никому ничего доказывать не собираюсь. 

 
pako:

их нигде нету

в нинзе фьюче обьемы 

с фьюча котиры берёт масса брокеров! (просто подавляющая масса!)
 
Ishim:
с фьюча котиры берёт масса брокеров! (просто подавляющая масса!)
Не, Василий, ты лучше давай про апельсины, сюда лучше не лезь)))))))))))))))))))))))
1...538539540541542543544545546547548549550551552...871
Новый комментарий