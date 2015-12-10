FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 802

ну фунт свою цель недели  взял=) можно маляськой байкнуть а там будем смотреть =)

 
stranger:
Да угомонись ты, две недели можешь отдыхать))) У фунта потенциал вниз еще намного больше чем у евры, здесь с тобой согласен.
Тоже позырил и ужаснулся ))) Нет, все-таки на евре как-то по-домашнему, уютно и спокойно )))
 
artikul:
Тоже позырил и ужаснулся ))) Нет, все-таки на евре как-то по-домашнему, уютно и спокойно )))
Не, фунт как то попроще и моск так не выносит ходьбой на месте)
 
stranger:
Не, фунт как то попроще и моск так не выносит ходьбой на месте)
Благодаря этой особенности евры не нужно арендовать VPS ))) Можно запросто оставлять открытые позиции на ночь и выключать комп )))
 
artikul:
Благодаря этой особенности евры не нужно арендовать VPS ))) Можно запросто оставлять открытые позиции на ночь и выключать комп )))
Да, ночью она никому обычно не надо, редко пьяные самураи устраивают там разгром))))
artikul:
Благодаря этой особенности евры не нужно арендовать VPS ))) Можно запросто оставлять открытые позиции на ночь и выключать комп )))

открой дневки и смотри раз в неделю)))

я пока шо М15 добиваю. скора на М5... хотя в обратку попроще. чиста алгоритма ради процедура такая. тяжелее всего на М1 что то выцарапать.

 
_new-rena:
открой дневки и смотри раз в неделю)))
Мне нельзя, у меня прога )))
artikul:
Мне нельзя, у меня прога )))
ясненько.
 
Пофиксилась, зараза ))) Выше 2181 опять продаст, кто-то зашел мишек развести )))
 
В горах на завтра уже объявлен короткий день)
