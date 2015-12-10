FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 802
ну фунт свою цель недели взял=) можно маляськой байкнуть а там будем смотреть =)
Да угомонись ты, две недели можешь отдыхать))) У фунта потенциал вниз еще намного больше чем у евры, здесь с тобой согласен.
Тоже позырил и ужаснулся ))) Нет, все-таки на евре как-то по-домашнему, уютно и спокойно )))
Не, фунт как то попроще и моск так не выносит ходьбой на месте)
Благодаря этой особенности евры не нужно арендовать VPS ))) Можно запросто оставлять открытые позиции на ночь и выключать комп )))
открой дневки и смотри раз в неделю)))
я пока шо М15 добиваю. скора на М5... хотя в обратку попроще. чиста алгоритма ради процедура такая. тяжелее всего на М1 что то выцарапать.
Мне нельзя, у меня прога )))