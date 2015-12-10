FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 265

_new-rena:
я ауди жду. чо та не срастается пока начало никак.

stranger:
Глянул, а бабки то там где?) Можно мне сразу налом?)))

все там же:

Кстати,Стренж,попалась инфа на просторах инета:

 Кластерные головные боли — резко выраженный болевой синдром в областях проекции головного мозга на стенки черепной коробки, возникающий спонтанно и не регулярно. Сила боли настолько велика, что может привести к суицидальным попыткам с целью избавиться от болевых ощущений.

(Вообщем это шутка,.......

 
Ilij:

Да не, Илья, это не серьезно, лучше нздйену до 0.70 зарядить)
Ilij:

а ждете то что?


отскок, когда против шорсти буде ...
 
gnawingmarket:

Кстати,Стренж,попалась инфа на просторах инета:

Спасибо, кстати, по нздйене как раз успел отложку на 92.50 пихнуть)
дааааа, знатное кидалово к новостям готовят ))))
 
_new-rena:
отскок, когда против шорсти буде
забудьте про ауди на долго
Spekul:
забудьте про ауди на долго
похоже на то
 

Будем набирать

 

