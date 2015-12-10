FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 627
Вот самый интересный вопрос - прямой ответ никак (то есть ответ есть но вы с ним несогласны заведомо ), от уровня можно купить и уйти вверх так же можно продать и уйти вверх. (и не известно какой вариант правильный)
Тогда, предполагаю, можно
фактически - найти "точку" где цена не может пробить, и войти и туда и сюда...
а тейк где-то внизу
ВАм нарколог не нужен - у вас всё хорошо! (иногда буду заглядывать на ваши дискотеки - чисто послушать шум)
Неправильно-рыночный шум.
Только на 615 странице обнаружил первый пост Ишима,а вчера с ним переписывался..........."гонит по-старости" и сам по-удалял или литературная критика модерации?
........Ишим,не пропадай-заглядывай на "рыночный шумок".
Для прогера от финансовых рынков выходные дни - это время тихих раздумий и работы над ошибками. ))) В размышлениях над поведением ауди в пятницу и за потягиванием пивка возникла идея о том, что свободные медвежьи и бычьи радикалы, возникающие вне торгового диапазона энергетического облака, могут нести ложную информацию о дальнейшем движении цены. Код проги был слегка модифицирован, в результате чего можно подозревать, что:
1. Ауди продолжит движение вниз )))
2.Фунт развернется вниз )))
у кого есть правильные выходные котирЫ?
это с пьяну?
1. Ауди продолжит движение вниз )))
мож и продолжит...
Примерно совпадает )))
Возможно такое. Только там тогда не остановится, к 80 будет валиться.
Артикул, так прога то для этого не нужна, я сижу вот думаю какого бай по ауди в + не закрыл)
А евро держится.