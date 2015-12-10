FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 627

Ishim:
Вот самый интересный вопрос - прямой ответ никак (то есть ответ есть но вы с ним несогласны заведомо ), от уровня можно купить и уйти вверх  так же можно продать и уйти вверх. (и не известно какой вариант правильный)

Тогда, предполагаю, можно 

 

фактически - найти "точку" где цена не может пробить, и войти и туда и сюда...

а тейк где-то внизу 

 
Ishim:
ВАм нарколог не нужен - у вас всё хорошо! (иногда буду заглядывать на ваши дискотеки - чисто послушать шум)
Неправильно-рыночный шум.
 
gnawingmarket:
Неправильно-рыночный шум.
   идеально правильный рыночный не-шум... :-)))
 

Только на 615 странице обнаружил первый пост Ишима,а вчера с ним переписывался..........."гонит по-старости" и сам по-удалял или литературная критика модерации?

........Ишим,не пропадай-заглядывай на "рыночный шумок". 

 

Для прогера от финансовых рынков выходные дни - это время тихих раздумий и работы над ошибками. )))  В размышлениях над поведением ауди в пятницу и за потягиванием пивка возникла идея о том, что свободные медвежьи и бычьи радикалы, возникающие вне торгового диапазона энергетического облака, могут нести ложную информацию о дальнейшем движении цены. Код проги был слегка модифицирован, в результате чего можно подозревать, что:

1. Ауди продолжит движение вниз )))

 

 2.Фунт развернется вниз )))

 

 

у кого есть правильные выходные котирЫ?

это с пьяну?


 
Ilij:

у кого есть правильные выходные котирЫ?

это с пьяну?


artikul:


1. Ауди продолжит движение вниз )))

 

мож и продолжит...


 
Ilij:

мож и продолжит...


Примерно совпадает )))

 

 
artikul:

Примерно совпадает )))

 

Возможно такое. Только там тогда не остановится, к 80 будет валиться.

Артикул, так прога то для этого не нужна, я сижу вот думаю какого бай по ауди в + не закрыл) 

А евро держится. 

 

