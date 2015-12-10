FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 686
слышиш че ты бэндера ты меня к бэндерам не равняй я никогда им не был и не буду
я словов-то таких не слышал... бэндера... да ещё через "э"... пипец... осторожно скажи, что ты русский... :-)))
это плач по утраченному порталу... :-(((
Чорноморська Одеса - це Україна
на счёт марионеток это не бред так ведь всё и происходит сними очи свои розовые и увидиш как мир прекрасен даже при дешёвом рубле
угу... тока шо из шока малость вышел...
прочитал море комментариев...
что могу сказать... рубль далеко пойдёт и как я понял, что кроме несчастных людей, остальным по большому счету плевать на такой нехороший ситуэйшн (по маленькому - нет) )))
к примеру финансовые воротилы советуют бабки хранить в рублях (там звучит в том же в чем и хранили), мол во 2-м квартале 2015 всё будет гуд!
пишут типа устаканится, но не сразу, исчо есть порох в пороховницах и методы воздействия...
кто то пишет - ппц мол, девальвация на носу...
2. Курс рубля в течение утренней лихорадки ракетой летел вниз и достигал даже 80 рублей рублей за доллар и более 100 рублей за евро. Пока что доллар стабилизировался (если такое слово будет уместно) на 77 рублях, евро на 97. Панические сообщения о закупке обменниками трехнзначных экранов для отображения курса, из панических начинают выглядеть реалистичными.Трансляции падения http://kommersant.ru/Doc/2634485 больше напоминали сводки боевых действий с Украины. Украина не отстает, там коммерческий курс пробилhttp://kurs.com.ua/ отметку в 20 гривен за доллар и 25 гривен за евро. Разница между коммерческим и банковским достигла 5 гривен за доллар.
3. Следом полетела вниз и биржа. Индекс РТС рухнул на 19% http://slon.ru/fast/economics/indeks-rts-rukhnul-nizhe-600-punktov-1195974.xhtml
...Курс рубля в течение утренней лихорадки ракетой летел вниз и достигал даже 80 рублей рублей за доллар и более 100 рублей за евро. Пока что доллар стабилизировался (если такое слово будет уместно) на 77 рублях...
У Вас старые перепечатанные из серого источника данные. Что мешало открыть терминал и увидеть котировки?