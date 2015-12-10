FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 421

Новый комментарий
 
_new-rena:

а что не так в прогнозах, ни к чему же не обязывает?

может разработчики пере перестраховались?

действия не обсуждаются... смотри... :-)

ПС тут не на четвёрке - похоже веники для мытья заряжены и запарены уже... :-) 

[Удален]  

Прикольненька:


   USD
Запасы сырой нефти -3,689M 1,300M 1,946M
 
_new-rena:

Прикольненько:


   USD
Запасы сырой нефти -3,689M 1,300M 1,946M
мыши сьели? )))
[Удален]  
lactone:
мыши сьели? )))
если бы ноль, я ещё понял, а как получился минус - это как? не могу понять... долг что ли какой? тогда перед кем?
 
_new-rena:
если бы ноль, я ещё понял, а как получился минус - это как? не могу понять...

Да уж, бред сивой кобылы)

Заглянул в погреб, а там минус 10 мешков картошки лежит  

[Удален]  
stranger:

Да уж, бред сивой кобылы)

Заглянул в погреб, а там минус 10 мешков картошки лежит  

)))))))

кожурки от картошки предполагают будущее её наличие))))

 
_new-rena:
если бы ноль, я ещё понял, а как получился минус - это как? не могу понять... долг что ли какой? тогда перед кем?
stranger:

Да уж, бред сивой кобылы)

Заглянул в погреб, а там минус 10 мешков картошки лежит  

А так? ))

 

 
tol64:

А так? ))

 

Что так? Как запас может быть минус?
[Удален]  
tol64:

А так? ))

и так тоже ржака по моему, всё таки запасы же...

чо то там с математикой случилось скорее всего

 
_new-rena:

и так тоже ржака по моему, всё таки запасы же...

чо то там с математикой случилось скорее всего

да пурга натуральная. Запас это остаток чего либо, 100-50, заапас 50, а тут запас минус.
1...414415416417418419420421422423424425426427428...871
Новый комментарий