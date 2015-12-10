Запасы сырой нефти -3,689M 1,300M 1,946M

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 421
а что не так в прогнозах, ни к чему же не обязывает?
может разработчики пере перестраховались?
действия не обсуждаются... смотри... :-)
ПС тут не на четвёрке - похоже веники для мытья заряжены и запарены уже... :-)
Прикольненька:
мыши сьели? )))
если бы ноль, я ещё понял, а как получился минус - это как? не могу понять...
Да уж, бред сивой кобылы)
Заглянул в погреб, а там минус 10 мешков картошки лежит
)))))))
кожурки от картошки предполагают будущее её наличие))))
если бы ноль, я ещё понял, а как получился минус - это как? не могу понять... долг что ли какой? тогда перед кем?
А так? ))
и так тоже ржака по моему, всё таки запасы же...
чо то там с математикой случилось скорее всего
