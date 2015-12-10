FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 798

gnawingmarket:
Ха-Ха! Непробиваемые........такой смешной на старости-как Я.
Ты не веришь в непробиваемые машки. деда Мороза и всемирное торжество коммунизма? 
 
iIDLERr:
пора прикрывать баи по .375 )
да,  да ) Это  следующий уровень для  роста.
 
stranger:
Шо нет? Один ауди не в ту степь)
чем тебе степь не по ауди? 2 года назд писал - ейная цель 0.5
_new-rena:
вот и думаю - толи ошибка у меня, толи чо....
а ну всё. ауди сам перевернулся, правда спред отвалил)))
 

Верю........вот эта машка ни разу на Моей памяти не пробилась-потому,что кроюсь раньше и убираю график из терминала.

 
_new-rena:

ок. попробуем торговать индекс, ну и пары уже теперь, которые на бакс делятся)))

по сути они должны бегать хором, ан нет:

Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P
PriceCommissionTaxesSwapProfit


buy0.01usdchf0.98690.00000.0000
0.9884





buy0.01audusd0.80930.00000.0000
0.8095





buy0.01usdjpy120.660.000.00
120.69





sell0.01nzdusd0.77060.00000.0000
0.7700





sell0.01eurusd1.21750.00000.0000
1.2170





buy0.01usdcad1.16130.00000.0000
1.1615





sell0.01gbpusd1.55100.00000.0000
1.5510



Не должны. Иногда кто-то будет "не замечать" движения индекса.

Вообще,индексы валют ходят не пераллельно.

просто раскидывать индекс на валюты... сомневаюсь сильно.
 

Чё Вам этот ауди дался............Я с фунтом весь день играюсь в разных вариантах...........правда,фунт ауди тоже был.но утром.

 

Silent:

была у меня прога, которую делал и запустил ровно год назад на 80 пар примерно. гонял все пары исключительно в бай пол года. ходят хором пары железно те, которые делятся на одну и ту же валюту. не важно - кроссы или мажоры. числитель особо не влияет.
 
Фух, настроил наконец то свой опенбох, пересортировал каналы и понял что я идиот, вода по кабелю стекала прямо в гнездо, вот старый и нае...ся)))
 
stranger:
Тума, иди к НГ готовься, потом, после него,  прийдешь и решишь))))
а вдруг ракета без меня стартанёт ? ( по вкусной цене).
Спасибо !
