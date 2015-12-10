FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 798
Ха-Ха! Непробиваемые........такой смешной на старости-как Я.
пора прикрывать баи по .375 )
Шо нет? Один ауди не в ту степь)
вот и думаю - толи ошибка у меня, толи чо....
Верю........вот эта машка ни разу на Моей памяти не пробилась-потому,что кроюсь раньше и убираю график из терминала.
ок. попробуем торговать индекс, ну и пары уже теперь, которые на бакс делятся)))
по сути они должны бегать хором, ан нет:
Не должны. Иногда кто-то будет "не замечать" движения индекса.
Вообще,индексы валют ходят не пераллельно.
просто раскидывать индекс на валюты... сомневаюсь сильно.
Чё Вам этот ауди дался............Я с фунтом весь день играюсь в разных вариантах...........правда,фунт ауди тоже был.но утром.
Тума, иди к НГ готовься, потом, после него, прийдешь и решишь))))
Спасибо !