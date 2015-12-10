FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 804

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:

Делов то) 

посмотреть бы , че за машки?
 
прогнозирую.

 
artikul:
Кто верит в евру по 2180 ? )))
она  уже 2165
или  типа  пробой  вниз прогнозируется?


спасибо !
 
_new-rena:
лично я недавно такое нашёл и вкус пока не понял. раньше у меня в метаке тока популярные валютные пары были и всё )))

Вкус насыщенный. В основном зелёный, даже если золотой или фиолетовый :-)

В МТ я тоже в основном валюты смотрю, железо если есть и индексы, остальное где попало.

 
artikul:
Кто верит в евру по 2180 ? )))
В пределах полотнища, верю :-)
 
tuma88:
она  уже 2165
или  типа  пробой  вниз прогнозируется?


спасибо !
Прогнозируется рост ВВП США. Всё остальное от лукавого :-)
 

 

 

Евра нарисовала нижнюю цель 2050 с походом через перехай 2230 (точно не скажу где) ))) Тренд медвежий, прога до сих пор в покупках )))

 

 
artikul:

Евра нарисовала нижнюю цель 2050 с походом через перехай 2230 (точно не скажу где) ))) Тренд медвежий, прога до сих пор в покупках )))

 

Почему?) 
 
pako:
посмотреть бы , че за машки?
20 и 60)
1...797798799800801802803804805806807808809810811...871
Новый комментарий