FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 804
Делов то)
Кто верит в евру по 2180 ? )))
или типа пробой вниз прогнозируется?
спасибо !
лично я недавно такое нашёл и вкус пока не понял. раньше у меня в метаке тока популярные валютные пары были и всё )))
Вкус насыщенный. В основном зелёный, даже если золотой или фиолетовый :-)
В МТ я тоже в основном валюты смотрю, железо если есть и индексы, остальное где попало.
Евра нарисовала нижнюю цель 2050 с походом через перехай 2230 (точно не скажу где) ))) Тренд медвежий, прога до сих пор в покупках )))
Евра нарисовала нижнюю цель 2050 с походом через перехай 2230 (точно не скажу где) ))) Тренд медвежий, прога до сих пор в покупках )))
посмотреть бы , че за машки?