FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 395
еврофунт на подходе, до бая совсем ничего осталось:
еврофунт на подходе, до бая совсем ничего осталось:
Дело в том. Мож кто взял еще 15 фигур по фунту за время его падения, на откатах то?
Если хочешь прибыль в пунктах -
Не сиди по тренду тупо,
А тестируй на откатах входы
И смотри на цену.
Если може без надежи -
H1 без преимуществ.
В позе лотоса душевно
В Д1 зайди и выйди.
А рубль чего притащил?)))
задолбал этот форум, чет не докодировано...
картинка была вчера обозвана одним номером, седня меняю другую под тем же номером и сохраняю
а лепит старую, приходится сохранять под другим номером, которого еще не было
короч, что торговать, что на форум писать - одни косяки...
))))) не ищут профит - ищут проблемы.
Те чо непонятно? у тебя самого там селл есть?, откаты торговать необязательно (это следующий уровень) - торгуй напрямую тренды - торгуй чо видишь. (и кажи эквити!)
система прогнозов верх конкретно казала))))) (каждый разворот мечтает стать хаем или лоу)
Баи выше 26 это тоже ради профита?) Ребята, все ж всё видят, и твои входы, Сенсей, и как профессор от 2560-70 насолил, потом ссыкнул на откате, закрылся и набрал новые продажи. Так шо...)))
Ребята будут критиковать мои входы я увижу недостатки - Ии вырасту ))))
