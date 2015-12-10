FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 395

Новый комментарий
 
stranger:

еврофунт на подходе, до бая совсем ничего осталось:


 
Ilij:

еврофунт на подходе, до бая совсем ничего осталось:


А рубль чего притащил?)))
 
stranger:
Дело в том. Мож кто взял еще 15 фигур по фунту за время его падения, на откатах то?
Те чо непонятно? у тебя самого там селл есть?, откаты торговать необязательно (это следующий уровень) - торгуй напрямую тренды - торгуй чо видишь. (и кажи эквити!)
 
artikul:

Если хочешь прибыль в пунктах -
Не сиди по тренду тупо,
А тестируй на откатах входы
И смотри на цену.

Если може без надежи -
H1 без преимуществ.
В позе лотоса душевно
В Д1 зайди и выйди.

))))) не ищут профит - ищут проблемы.
 
stranger:
А рубль чего притащил?)))

задолбал этот форум, чет не докодировано...

картинка была вчера обозвана одним номером, седня меняю другую под тем же номером и сохраняю

а лепит старую, приходится сохранять под другим номером, которого еще не было

короч, что торговать, что на форум писать - одни косяки...

 
Ishim:
))))) не ищут профит - ищут проблемы.
Баи выше 26 это тоже ради профита?) Ребята, все ж всё видят, и твои входы, Сенсей, и как профессор от 2560-70 насолил, потом ссыкнул на откате, закрылся и набрал новые продажи. Так шо...)))
 
Ishim:
Те чо непонятно? у тебя самого там селл есть?, откаты торговать необязательно (это следующий уровень) - торгуй напрямую тренды - торгуй чо видишь. (и кажи эквити!)

система прогнозов верх конкретно казала))))) (каждый разворот мечтает стать хаем или лоу) 

 
stranger:
Баи выше 26 это тоже ради профита?) Ребята, все ж всё видят, и твои входы, Сенсей, и как профессор от 2560-70 насолил, потом ссыкнул на откате, закрылся и набрал новые продажи. Так шо...)))
Ребята будут критиковать мои входы я увижу недостатки - Ии вырасту ))))
 
Ishim:
Ребята будут критиковать мои входы я увижу недостатки - Ии вырасту ))))
Молодец))) Я к тому, что троллить не надо)
 
Ilij:

задолбал этот форум, чет не докодировано...

картинка была вчера обозвана одним номером, седня меняю другую под тем же номером и сохраняю

а лепит старую, приходится сохранять под другим номером, которого еще не было

короч, что торговать, что на форум писать - одни косяки...

Такая ж проблема-даже обращался в техподдержку........сказали почистить историю брайзера-помогло. Но всё равно есть не удобство-каждый раз чистить историю.
1...388389390391392393394395396397398399400401402...871
Новый комментарий