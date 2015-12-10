FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 392

stranger:
Да не угадал ты, баи на 24 только завтра появятся, вот тогда у них и стопы будут.
может он  про Оанду  говорит.
на 24 и правда  много  днём было  отложек .


Может кто в  курсе ...  На рисунке  вопрос.




Спасибо !
 
Ты выбрал "Чистое значение" - то есть показывает разницу между баями и селлами.

Если нету баев - значит, продавцов там больше))) 

 Плюс у тебя текущая цена выставлена - 1,245. То есть до 1,24 мы еще тогда были не дошли - вот они и не в работе 

 
Если  продавцов больше, значит  летим вниз ?
Пока Россия будет противостовлять себя всему миру и воевать с Украиной - нефть будет падать и падать все сырьевые валюты и тянуть за собой остальные. И тут тех анализ не при чем, просто так будет ...
http://www.forexpf.ru/chart/brent/

Вчера были разговоры о перимирие и нефть пошла немного вверх, 4го числа ху"ло собирает закрытое совещание, что там хз, если война продолжится то нефть на 40-45, и рубль под 80-90. Короче, пока падает нефть всё сырьевые валюты обесцениваются. Короче довоевались с Украиной ...

Спасибо. Познавательно. Как раз фундамента -не хватает... по новостям гуглить - времени... :-)
 

по Евре не гадаю,

Чифа смотрю...


В результате инфляции он будет выдавать своему стаду меньше сена, а доить будет по-прежнему.

И не он будет виноват, а злые буржуины-жидомасоны, надумавшие прекрасную Россию санкциями умучить.

Да, доходы уменьшатся, но все-равно это были дурные сверх-доходы, которые Россия в виду собственной отсталости в любом случае не была способна более-менее разумно истратить.

Хлебом пока всех обеспечат. А зрелищ будет даже больше. Вернутся старинные народные забавы: донос, раскулачивание и ссылка.

Иногда кого-то будут убивать - но тут извечный российский фатализм не подведет. Раз убили - значит правильно. А родственникам убитых дадут компенсацию - можно будет очень долго "поминать".

Конечно, империя развалится. Ее существование в современном мире сродни существованию колонии неандертальцев.
 

дарю мыслю:


по чифу такая весточка:

9:45 мск
   CHF
ВВП Швейцарии (Ежегодный) (3 кв.)
