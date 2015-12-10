FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 392
Да не угадал ты, баи на 24 только завтра появятся, вот тогда у них и стопы будут.
на 24 и правда много днём было отложек .
Может кто в курсе ... На рисунке вопрос.
Спасибо !
может он про Оанду говорит.
Ты выбрал "Чистое значение" - то есть показывает разницу между баями и селлами.
Если нету баев - значит, продавцов там больше)))
Плюс у тебя текущая цена выставлена - 1,245. То есть до 1,24 мы еще тогда были не дошли - вот они и не в работе
http://www.forexpf.ru/chart/brent/
Вчера были разговоры о перимирие и нефть пошла немного вверх, 4го числа ху"ло собирает закрытое совещание, что там хз, если война продолжится то нефть на 40-45, и рубль под 80-90. Короче, пока падает нефть всё сырьевые валюты обесцениваются. Короче довоевались с Украиной ...
по Евре не гадаю,
Чифа смотрю...
И не он будет виноват, а злые буржуины-жидомасоны, надумавшие прекрасную Россию санкциями умучить.
Да, доходы уменьшатся, но все-равно это были дурные сверх-доходы, которые Россия в виду собственной отсталости в любом случае не была способна более-менее разумно истратить.
Хлебом пока всех обеспечат. А зрелищ будет даже больше. Вернутся старинные народные забавы: донос, раскулачивание и ссылка.
Иногда кого-то будут убивать - но тут извечный российский фатализм не подведет. Раз убили - значит правильно. А родственникам убитых дадут компенсацию - можно будет очень долго "поминать".
Конечно, империя развалится. Ее существование в современном мире сродни существованию колонии неандертальцев.
дарю мыслю:
по чифу такая весточка: