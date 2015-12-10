FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 202
так и потом не сольешь
цель - видишь вход - входишь...
работаешь, например на часе...
стараешься, чтобы было равное кол-во ордеров или +-1
закрываешь все в Середине, только когда они в прибыли и есть положительный баланс по паре
такую стратегию я юзал, она противотрендовая. её поджидает Колян (гнилое место), в тот момент когда попрёт безоткат и ппц
год назад летом-осенью скринил, сам знаешь где.... и писал, что один селл сильно тянет всю команду баек (к примеру, если курс растет), поперек горла почему то
потихонечку подплываем к одной и той же. продукт почти на выходе))))
Ещё интересно тем,что ситуация почти безвыходная для Кукла(если осторожно и с умом,конечно)....и если без дефолта,к счастью дефолты не часто бывают.....последний,Мне помнится,в 2008,который мог бы убить эту стратегию.........ну отберёт дефолт 1000-зато можно 100 раз по 1000 успеть,пока Брокер каким-то образом не выгонит.
не выгонит. я по такой стратегии на приличный отдых тем летом осенью нарубил и больше не стал, т.к. через тестер её юзать начал по приезду и огорчился.
всё хорошо, но в ней нужно просчитать профитный вариант, как ты правильно написал - сколько то проигрышиных ситуаций необходимо заложить по любому.
Признаюсь-система уже в деле со своими замарочками,но почему-то на кроссах успешнее:
кроссы - это в принципе переходные пары между мажорами и в моменты, когда мажоры в тренде, кроссы флетуют, а я чуть выше уже написал, что такой стратегии флет нужен, ибо тренд - это ппц.
профит фактор какой?
Да,осцилляторы должны лежать по горизонту...........в настоящий момент это наблюдается в основном на еньковых.
фактор 130.
я в ауте. очень круто!
доделал то на чем показал седня. жена ругается - типа не трогай, чо ещё хош типа ))))
а я больше проста хочу))))
вот посмотри мой за пятницу, недолго буду держать и сотру сразу (посмотришь - дай знать):