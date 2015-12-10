FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 202

IRIP:

так и потом не сольешь

цель - видишь вход - входишь...

работаешь, например на часе...

стараешься, чтобы было равное кол-во ордеров или +-1

закрываешь все в Середине, только когда они в прибыли и есть положительный баланс по паре 

такую стратегию я юзал, она противотрендовая. её поджидает Колян (гнилое место), в тот момент когда попрёт безоткат и ппц

год назад летом-осенью скринил, сам знаешь где.... и писал, что один селл сильно тянет всю команду баек (к примеру, если курс растет), поперек горла почему то

 
_new-rena:
потихонечку подплываем к одной и той же. продукт почти на выходе))))
Ещё интересно тем,что ситуация почти безвыходная для Кукла(если осторожно и с умом,конечно)....и если без дефолта,к счастью дефолты не часто бывают.....последний,Мне помнится,в 2008,который мог бы убить эту стратегию.........ну отберёт дефолт 1000-зато можно 100 раз по 1000 успеть,пока Брокер каким-то образом не выгонит.
gnawingmarket:
не выгонит. я по такой стратегии на приличный отдых тем летом осенью нарубил и больше не стал, т.к. через тестер её юзать начал по приезду и огорчился.

всё хорошо, но в ней нужно просчитать профитный вариант, как ты правильно написал - сколько то проигрышиных ситуаций необходимо заложить по любому.

 

Признаюсь-система уже в деле со своими замарочками,но почему-то на кроссах успешнее:

 

gnawingmarket:

кроссы - это в принципе переходные пары между мажорами и в моменты, когда мажоры в тренде, кроссы флетуют, а я чуть выше уже написал, что такой стратегии флет нужен, ибо тренд - это ппц.

профит фактор какой?

 
_new-rena:
Ну,Мне углубляться в науку интеллект не позволяет.......Моё объяснение феномена проще: На кроссах проще виден и более прогнозируем диапазон.
 
_new-rena:

Да,осцилляторы должны лежать по горизонту...........в настоящий момент это наблюдается в основном на еньковых.

фактор 130. 

gnawingmarket:

я в ауте. очень круто!

доделал то на чем показал седня. жена ругается - типа не трогай, чо ещё хош типа ))))

а я больше проста хочу))))

 
_new-rena:

вот посмотри мой за пятницу, недолго буду держать и сотру сразу (посмотришь - дай знать):








+
 
Диапазон Н1 сжатый.......можно поупражняться с Н4-D1,но тогда жизнь сделок от пары недель увеличится до пары месяцев-слишком много экономических событий в сделке будет.....об этом тоже не надо забывать.
